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13 февраля 2023 года под председательством Патриаршего Экзарха Западной Европы митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора состоялось очередное заседание Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы, сообщает сайт Корсунской епархии.

В заседании приняли участие архиереи, несущие служение в странах Западной Европы: архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, архиепископ Гаагский и Нидерландский Елисей, епископ Сурожский Матфей и епископ Кафский Петр, викарий Патриаршего Экзарха Западной Европы. Посредством дистанционной связи в заседании Синода также принял участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Управляющий Патриаршими приходами в Италии, митрополит Волоколамский Антоний.

Члены Синода выразили глубокую сыновнюю признательность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Священному Синоду Русской Православной Церкви за внимание и неустанные заботы о епархиях и приходах в Западной Европе, устроению их канонического бытия и связи с Церковью-Матерью в сложных обстоятельствах настоящего времени.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов, связанных с межъепархиальной координацией информационно-просветительской деятельности, молодежного служения и помощи беженцам, прибывшим в страны пастырской ответственности Патриаршего Экзархата Западной Европы.

Члены Синода сообщили о положении дел во вверенных их архипастырскому управлению епархиях и обменялись мнениями по широкому спектру актуальных проблем.

В соответствии с Внутренним положением о Патриаршем Экзархате Западной Европы журналы заседания будут направлены на утверждение Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Священному Синоду Русской Православной Церкви.

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