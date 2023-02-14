Военный комиссар Свердловской области заявил о важности нахождения священнослужителей Русской Церкви рядом с военнослужащими в зоне военных действий…

Полковник Юрий Аксёнов: «Православная Церковь всегда была, есть и остаётся основной ценностью русского народа»

14 февраля 2023 года в епархиальном управлении Екатеринбургской епархии состоялась рабочая встреча митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с военным комиссаром региона полковником Юрием Аксеновым, в ходе которой состоялось обсуждение вопросов взаимодействия со священнослужителями, окормляющими военные комиссариаты Среднего Урала, а также работу священников по духовному окормлению мобилизованных и членов семей военнослужащих в условиях специальной военной операции, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Полковник Юрий Аксенов выразил слова благодарности Екатеринбургской митрополии за духовную поддержку военнослужащих. «Православная Церковь всегда была, есть и остается основной ценностью русского народа, — сказал военком. — Для нашего воинства очень важно, когда священник находится рядом. Как Константин Симонов в своей книге «Живые и мертвые» говорил: «На переднем крае атеистов нет».

Во встрече принял участие руководитель военного отдела Екатеринбургской епархии Илья Новожилов.

В завершение встречи глава Екатеринбургской митрополии вручил Юрию Аксенову Богослужебный календарь на 2023 год и книгу «835 дней на Нижнетагильской земле», в которой собраны проповеди, речи, интервью владыки Евгения за время его пребывания на Нижнетагильской кафедре.

На сегодняшний день под пастырским окормлением 34 священников Екатеринбургской митрополии в административных границах Свердловской области находятся 33 муниципальных военных комиссариата и областной призывной сборный пункт в поселке Егоршино.

Системе взаимодействия с воинскими частями и военкоматами уже почти три десятилетия. Средний Урал стал первым в новейшей истории России регионом, где в октябре 1994 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Екатеринбургской епархией и областным военным комиссариатом.

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