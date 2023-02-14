Русская линия
Сводка новостей от 14 февраля 2023

Полковник Юрий Аксёнов: «Православная Церковь всегда была, есть и остаётся основной ценностью русского народа»
Военный комиссар Свердловской области заявил о важности нахождения священнослужителей Русской Церкви рядом с военнослужащими в зоне военных действий…

Митрополит Евгений провел рабочую встречу с военным комиссаром региона14 февраля 2023 года в епархиальном управлении Екатеринбургской епархии состоялась рабочая встреча митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с военным комиссаром региона полковником Юрием Аксеновым, в ходе которой состоялось обсуждение вопросов взаимодействия со священнослужителями, окормляющими военные комиссариаты Среднего Урала, а также работу священников по духовному окормлению мобилизованных и членов семей военнослужащих в условиях специальной военной операции, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Полковник Юрий Аксенов выразил слова благодарности Екатеринбургской митрополии за духовную поддержку военнослужащих. «Православная Церковь всегда была, есть и остается основной ценностью русского народа, — сказал военком. — Для нашего воинства очень важно, когда священник находится рядом. Как Константин Симонов в своей книге «Живые и мертвые» говорил: «На переднем крае атеистов нет».

Во встрече принял участие руководитель военного отдела Екатеринбургской епархии Илья Новожилов.

В завершение встречи глава Екатеринбургской митрополии вручил Юрию Аксенову Богослужебный календарь на 2023 год и книгу «835 дней на Нижнетагильской земле», в которой собраны проповеди, речи, интервью владыки Евгения за время его пребывания на Нижнетагильской кафедре.

На сегодняшний день под пастырским окормлением 34 священников Екатеринбургской митрополии в административных границах Свердловской области находятся 33 муниципальных военных комиссариата и областной призывной сборный пункт в поселке Егоршино.

Системе взаимодействия с воинскими частями и военкоматами уже почти три десятилетия. Средний Урал стал первым в новейшей истории России регионом, где в октябре 1994 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Екатеринбургской епархией и областным военным комиссариатом.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Состоялось заседание Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы
Несмотря на напряжённость в российско-европейских отношениях, Русская Православная Церковь продолжает окормлять свою паству в Европе...

Полковник Юрий Аксёнов: «Православная Церковь всегда была, есть и остаётся основной ценностью русского народа»
Военный комиссар Свердловской области заявил о важности нахождения священнослужителей Русской Церкви рядом с военнослужащими в зоне военных действий...

Румынский Патриархат попытался смягчить свой удар по Фанару
После официального признания Македонской церкви на основе Томоса Сербской Церкви, в Бухаресте призвали Константинопольский Патриархат выдать свой Томос...

Содомия шагает по Европе
Новоизбранный президент православного Кипра Никос Христодулидис пообещал легализовать в стране «однополые браки» и усыновление содомитами детей...

Делегация Антиохийской Православной Церкви вылетела в Стамбул
Антиохийский Патриархат на месте оценит масштаб ущерба, вызванного землетрясением в Турции и Сирии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающегося ученого и публициста И.А.Сикорского, гвардии полковника Ф.В.Винберга, а также писателя и экономиста И.Т.Посошкова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика