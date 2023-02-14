Священный Синод Румынской Православной Церкви своим признанием Томоса об автокефалии Македонской Церкви, изданного 5 июня 2022 года Сербским Патриархатом, нанёс серьёзный удар по Фанару, поставив Патриарха Константинопольского Варфоломея перед фактом, что другие Поместные Церкви имеют полное право предоставлять автокефалию, и эта прерогатива более не принадлежит только Константинопольскому Патриархату.

При этом в Бухаресте постарались смягчить свой удар, призвав Константинопольского Патриарха инициировать консультации со всеми Поместными Церквами, чтобы выразить всеправославный консенсус по этой теме и предоставить македонцам свой Томос. Однако, это предложение только подлило масла в огонь гнева фанариотов. Дело в том, что на Фанаре сами привыкли ставить Поместные Церкви перед свершившимся фактом своих решений и ни с кем консультироваться по вопросам автокефалии не хотели бы.

Поэтому предложение Румынского Патриархата весьма неудобно для Фанара.

«Священный Синод Матери-Церкви является канонической инстанцией, которая может предоставить автокефалию Дочерней Церкви посредством синодального Томоса, подписанного Предстоятелем Матери-Церкви вместе со всеми архиереями этого Священного Синода, — говорится в заявлении Румынского Синода. — Признание новой автокефалии принадлежит всей Православной Церкви, достигаемое Томосом о признании автокефалии, подписанным без всякого различия всеми Предстоятелями автокефальных Православных Церквей в порядке Диптихов на Соборе Предстоятелей Православных Церквей.

Учитывая эту информацию, Священный Синод Румынской Православной Церкви с уважением отнёсся к решению Вселенского патриархата принять в евхаристическое общение иерархов, клириков, монашествующих и верующих под пастырством архиепископа Стефана и предоставить Патриархату Сербии урегулировать административные вопросы между двумя Церквами" – говорится в постановлении румынского Синода.

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