Антиохийский Патриархат на месте оценит масштаб ущерба, вызванного землетрясением в Турции и Сирии…

14 февраля 2023 года делегация Антиохийской Православной Церкви вылетела в Турцию, чтобы на месте оценить масштаб ущерба, нанесённого недавним землетрясением. Члены миссии также окажут помощь нуждающимся, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

Тем временем продолжает свою деятельность Высший комитет помощи, созданный Антиохийским Патриархатом для поддержки пострадавших от стихии жителей регионов Хатая, Латакии и Алеппо в Сирии.

Согласно официальным данным, в результате разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года, и последовавшего за ним мощного подземного толчка погибло более 37 тысяч человек на юге Турции и северо-западе Сирии. При этом число жертв продолжает стремительно расти.

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