В своей передаче «Бесогон» известный режиссёр выступил с резкой критикой части российской элиты, представители которой ничего не хотят менять в своей жизни…

Никита Михалков: «Почему господин Песков считает, что Россия должна бороться за уехавших из страны, а не за тех, кто в ней остался?»

Режиссёр Никита Михалков выпустил необычно жесткий выпуск программы «Бесогон», в котором поставил недвусмысленные вопросы российским властям, многие представители которых по привычке делают вид, что работают, а на самом деле лишь готовят «наверх» красивые доклады, сообщает телеканал «Царьград».

Очередной выпуск программы «Бесогон» вышел в эфир 10 февраля, после того, как известный режиссёр успел серьёзно переболеть воспалением легких и даже полежать в больнице. Многие россияне переживали за Никиту Сергеевича, а потому все последние передачи «Бесогона» имеют особенно много зрителей.

Что подвигло режиссёра обратиться с резким обличием властей, остаётся только догадываться. Нельзя исключать, что побывав «при смерти» (так писали о болезни режиссёра российские СМИ), Михалков посчитал нужным расставить все точки над «i».

В программе под названием «Жёны маркиза Карабаса» Никита Михалков прямо ставит вопрос о том, почему ещё недавно бывшая фигурантка коррупционного дела экс-министр просвещения Марина Ракова, проведя чуть больше года в СИЗО, не только избежала дальнейшего срока, но и получила работу с фантастическим окладом в госструктуре. Или почему бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау, проходивший по тому же делу, что и Ракова, безнаказанно сбежал в Израиль.

«Почему господин Песков считает, что Россия должна бороться за уехавших из страны, а не за тех, кто в ней остался? Почему господин Мантуров не говорит правду президенту, когда тот, пообщавшись с директорами заводов, знает, что контрактов нет? И почему со всем этим никто ничего не делает?», — вопрошает Никита Михалков.

Все эти вопросы пока остаются риторическими, и власти никак не реагируют на подобного рода заявления. Однако, российские чиновники должны понимать, что если уже и Никита Михалков заговорил о странностях в «российской властной структуре», то их дела, действительно, плохи.

Ещё какое-то время они могут продолжать жить по-старому, однако в условиях нарастающей конфронтации России с ЕС и США, а также СВО на Украине, в российском обществе нарастает запрос на резкие изменения всей парадигмы власти, оценивать которую будут по делам, а не докладам и пустым заявлениям.

Русская линия