Русская Православная Церковь разорвала контакты с западными христианскими организациями, отказавшимися от традиционного понимания семьи и брака, заявил секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), передаёт РИА Новости.

Генеральный Синод Церкви Англии ранее принял решение благословлять «однополые пары». При этом, несмотря на общественное давление, церковь решила не менять существующую доктрину, согласно которой брак может быть заключён только между мужчиной и женщиной. Кроме того, издание Guardian сообщило, что Церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога: епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв заявил, что церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и будущей весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.

«Сегодня христиане в Европе сталкиваются с огромным вызовом, связанным с необходимостью противостоять давлению либеральной идеологии и попыткам привнести либеральную повестку в церковную жизнь. В особенности это касается церквей, так или иначе, исторически аффилированных с государством. Целый ряд протестантских общин Запада не выдержал данного испытания, в них произошёл отход от базовых христианских моральных принципов, были узаконены самые либеральные явления, касающиеся полного искажения традиционного понимания брака и семьи. С такими общинами Русская Православная Церковь категорически разорвала всякие контакты. Жизнь показала, что такие сообщества оказываются уже не способны вернуться к традиционной практике в отношении семьи и брака», — сказал отец Стефан.

Он отметил, что примерами таких сообществ можно назвать лютеранские церкви Швеции и Норвегии, а также Епископальную церковь США, принадлежащую к семейству англиканских церквей.

Русская линия