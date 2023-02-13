Священный Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакии признал автокефалию Македонской Православной Церкви − Охридской Архиепископии (МПЦ-ОА). Решение было принято в городе Прешове, Словакия, 7 февраля 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

Священный Синод, заседание которого возглавил Блаженнейший Архиепископ Прешовский, Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, был проинформирован о письмах Патриарха Константинопольского Варфоломея, где говорится о восстановлении евхаристического общения с епархиями «Северной Македонии», а также послании Патриарха Сербского Порфирия об урегулировании нерешённых вопросов с «Церковью в Северной Македонии» и предоставлении автокефалии Сербским Патриархатом.

В сообщении о решении Синода отмечается, что название Македонской Православной Церкви − Охридской Архиепископии остаётся проблемой для Церкви Чешских земель и Словакии, как и в других случаях признания Поместными Церквами. Несмотря на то, что в синодальном постановлении выражено удовлетворение признанием ещё одной Автокефальной Церкви, однако в тексте сказано лишь о «Церкви Северной Македонии», но отсутствует упоминание об «Охридской Архиепископии».

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