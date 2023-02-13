«Мы будем устраивать марши до тех пор, пока аборты не станут чем-то немыслимым»

20 января 2023 года в Вашингтоне (округ Колумбия) прошёл многотысячный 50-й ежегодный «Марш в защиту жизни». В этом году марш был посвящён теме «Следующие шаги: Америка после отмены действия решения по делу «Роу против Уэйда», сообщает Православие.Ru.

Глава группы противников абортов «Марш в защиту жизни» Жанна Манчини наметила «следующие шаги» пролайферского движения после исторического решения Верховного суда страны 24 июня 2022 года.

«Так много гигантов проложили путь к этой знаменательной победе, в том числе Нелли Грей, основательница „Марша в защиту жизни“, День рождения которой был именно 24 июня. Не могу придумать лучшего подарка на День рождения», — сказала Ж. Манчини.

«Мы ещё не закончили. Хотя ушедший год ознаменовал собой нашу самую значительную победу, до полного запрета абортов как нарушения естественного права человека на жизнь ещё далеко. К сожалению, ожидается, что в Соединенных Штатах в этом году будет сделано более 700 тысяч абортов, и мы знаем, что каждый аборт уносит одну жизнь и как минимум ещё одну жизнь калечит. Мы будем устраивать марши до тех пор, пока аборты не станут чем-то немыслимым», — продолжила Манчини.

В свою очередь, Генеральный прокурор штата Миссисипи Линн Фитч, которая боролась за сохранение запрета на проведение абортов после 15-й недели беременности в штате Миссисипи до прошлогоднего решения Верховного суда, призвала пролайферов продолжать борьбу за неприкосновенность жизни.

«Пока мы не внесём изменения в законы, отражающие наше сострадание к каждой человеческой жизни, и пока не изменим сердца и умы наших соотечественников, человеческая жизнь останется хрупкой», — сказала она.

«Поэтому наша задача сегодня — направить в нужное русло решимость, надежду и молитвы, которые приводили вас на эти улицы на протяжении 50-ти лет. Используйте все это, чтобы внести изменения в законодательство, поддержать женщин и детей, поддержать беременных и кормящих матерей, способствовать гибкости рабочих мест, способствовать тому, чтобы отцы и матери в равной степени несли ответственность за своих детей, а также улучшить системы усыновления и патронатного воспитания детей», — резюмировала Л. Фитч.

В марше также приняли участие спикеры, в том числе член Зала славы профессионального футбола Тони Данги и актер Джонатан Руми из популярного сериала «Избранные».

22 января сторонники движений «За жизнь» и «За выбор» провели демонстрации противоположной направленности по случаю 50-летия решения Верховного суда США по делу «Роу против Уэйда», легализовавшего аборты в стране.

Также сообщается, что несколько пролайферских групп, в том числе «Пережившие холокост абортов», «Прогрессивное восстание против абортов» и «За жизнь в Сан-Франциско», провели митинги у здания Верховного суда через два дня после «Марша в защиту жизни».

Между тем, аборты уже четвертый год подряд являются основной причиной смерти во всем мире.

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