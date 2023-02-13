В Оптиной пустыни продолжается сбор материалов для возможной канонизации насельников, убитых на Пасху в 1993 году…

Во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь продолжается работа по сбору документальных материалов для возможной канонизации убитых в 1993 году трёх насельников обители, рассказал РИА Новости наместник обители епископ Можайский Иосиф (Королев), сообщает «Монастырский вестник».

В 2023 году исполняется 30 лет трагедии в Оптиной пустыни — в пасхальную ночь с 17 на 18 апреля 1993 года были убиты три насельника монастыря: иеромонах Василий (Росляков), иноки Ферапонт (Пушкарёв) и Трофим (Татарников) — они похоронены на территории обители.

«Вопрос их канонизации сейчас звучит, стремление их канонизировать в монастыре есть. Братия вся практически „за“. Сейчас идёт работа: уже собрано житие, собирают свидетельства чудес — на сайте монастыря есть объявление, куда присылать», — сказал владыка Иосиф.

Наместник Оптиной пустыни отметил, что идеально было бы собрать все документы к 30-летию мученического подвига, однако всё необходимо сделать в соответствии с критериями Синодальной комиссии по канонизации святых.

Епископ Можайский Иосиф уточнил, что на сегодня уже собраны свидетельства об исцелениях по молитвам к монахам, а также факты другой помощи верующим.

Согласно официально проведённому расследованию, убийство совершил душевнобольной Николай Аверин, который позже был задержан и по результатам судебно-психиатрической экспертизы отправлен в спецлечебницу закрытого типа.

После произошедшей трагедии в Оптиной пустыни 18 апреля стало днём памяти убиенных монахов. Уже много лет их ежедневно поминают за богослужениями. Поклониться монахам у их могил в обитель приезжают паломники со всей России и даже из-за рубежа.

Воспоминания о почивших братиях и свидетельства (по возможности с документальными подтверждениями) благодатной помощи по молитвам к ним следует присылать на адрес электронной почты монастыря info@optina.ru, указывая в теме письма «сбор материалов».

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