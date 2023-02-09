Русская линия
Сводка новостей от 9 февраля 2023

Нет ничего тайного, что не станет явным
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил об участии США и Норвегии в подрыве «Северных потоков»…

Северный поток – 2 (пунктирная линия)В США случился серьёзный скандал, который может отразиться на взаимоотношениях Вашингтона и Берлина. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил публично и во всеуслышание, что взрывчатку под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» заложили водолазы из США под прикрытием учений НАТО, а активировали её норвежцы, передаёт газета «Известия».

«Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов «Северный поток», — написал он на платформе Substack.

По словам журналиста, президент США Джо Байден решился на диверсию после девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности. Главным вопросом было избавление от улик.

Также Херш утверждает, что советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан причастен к подготовке плана диверсии. При этом, пишет журналист, в Белом доме и ЦРУ назвали сообщения о причастности Вашингтона к диверсии на газопроводах ложью и вымыслом.

Впрочем, ни у кого не осталось сомнений в том, что за диверсией на газопроводах стоят именно США. Вопрос в другом — осмелится ли Германия предъявить претензии своему союзнику, ведь это совсем не союзническое поведение.

Русская линия

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Нет ничего тайного, что не станет явным
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил об участии США и Норвегии в подрыве «Северных потоков»...

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