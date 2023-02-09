Русская линия
Сводка новостей от 9 февраля 2023

Митрополит Волоколамский Антоний: Встреча Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска должны была состояться ещё в прошлом году
Председатель ОВЦС МП заявил, что в Русской Православной Церкви были удивлены односторонним решением Ватикана отменить указанную встречу…

Митрополит Волоколамский Антоний встретился с папой Римским ФранцискомПодготовка новой встречи папы Святейшего Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска по официальным каналам сейчас не ведётся, но в Русской Православной Церкви всегда готовы к открытому диалогу с Ватиканом, заявил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний, слова которого приводит РИА Новости.

Митрополит Антоний находится с визитом в Буэнос-Айресе, где состоялся круглый стол «Русская Православная Церковь и соотечественники: опыт соработничества в Латинской Америке».

«С нашей стороны мы всегда были открыты к такой встрече. Мы считаем, что встреча двух религиозных лидеров, которые представляют большинство христиан во всём мире, была бы важной и полезной, мы всегда проявляли готовность к этой встрече», — отметил митрополит Антоний.

Однако, сейчас Ватикан сам отказывается от диалога по этому поводу. «В прессе ходит очень много различных слухов, заявлений, но я предпочитаю доверять тем официальным контактам, которые я, в том числе, лично осуществляю в рамках своей компетенции. Пока никаких новостей по этой теме у нас не было», — подчеркнул владыка.

Он напомнил, что встреча Патриарха Кирилла с папой Римским Франциском готовилась, она должна была состояться в минувшем году. «Мы со своей стороны вели подготовку к этой встрече, но весной прошлого года со стороны Ватикана последовало заявление об отмене этой встречи, что было для нас удивительно. Затем мы слышали комментарии со стороны Святого престола, что новая встреча могла бы состояться в Казахстане в ходе всемирного съезда религиозных лидеров, но там эта встреча тоже не состоялась», — сказал митрополит Антоний.

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Митрополит Волоколамский Антоний: Встреча Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска должны была состояться ещё в прошлом году
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