5 февраля 2006 года, 17 лет назад, почил о Господе старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин). В нынешнем году день кончины отца Иоанна знаменательным образом вновь совпал с переходящим праздником Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их память ежегодно совершается в первое воскресенье февраля. Это торжество с особым трепетом и теплом встретили в Псково-Печерской обители, сообщает сайт Псковской епархии.

Съемочная группа «Первого канала» оказалась свидетелем праздничного богослужения под сводами величественного Михайловского собора Псково-Печерской обители, заупокойной литии в Богом зданных пещерах, побывала в келье старца, рассказала о том, каким был архимандрит Иоанн, взяв интервью у людей, которые лично знали его, и попыталась ответить на вопрос: «почему же в этот день из года в год увеличивается число людей, молитвенно чтущих память отца Иоанна (Крестьянкина)?»

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Русская линия