Землетрясение в Турции и Сирии остановило раскручивание спирали серьёзного напряжения на Ближнем Востоке и свело к нулю вероятность масштабного конфликта между противоборствующим странами в региона. На данный факт обратил внимание политолог и экономист Михаил Хазин, сообщает портал «Экономика сегодня».

По его словам, на Ближнем Востоке постоянно формируются и меняются локальные союзы, вычислить которые сложно и возможно только в моменте. Из-за большого количества игроков, локальных и внешних, военно-политическая картина в регионе может быстро и радикально меняться. Когда в ситуацию вмешиваются непредсказуемые события вроде стихийных бедствий, это серьёзным образом меняет всю картину. Хазин убеждён, что землетрясение в Турции стало серьезнейшим фактором и отменило давно подготавливаемую войну.

«Дело в том, что, кроме войны Израиля и Ирана, про которую все понимали, что Тегеран слишком умён, чтобы поддаться на такую провокацию, главная война, которую очень хотели сделать — война между Турцией и Ираном. Чтобы её начать, была проделана колоссальная работа, чтобы произошло нападение на Армению с двух сторон: всякого рода боевики и террористы в Нахичевани, который сейчас полностью контролируется Турцией, а вовсе не Баку, и со стороны Азербайджана. Так вот, землетрясение в Турции всю эту игру обнуляет — этого быть не может. Потому что для игры в такую игру Анкаре нужен очень серьёзный ресурс. А сейчас весь ресурс Турции будет направлен на компенсацию и поддержку. Там произошла просто жуткая история по масштабу», — сказал Хазин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли являлся интересантом раздувавшегося конфликта, полагает эксперт. Масштабная трагедия с тысячами жертв позволяет турецкому лидеру сосредоточить все ресурсы и усилия на ликвидации последствий. Хазин уверен, что это обнуляет вероятность авантюры, способной столкнуть Турцию с Ираном.

«Я, кстати, совершенно не уверен, что Эрдоган хотел этой войны. Более того, есть косвенные свидетельства, что он не мог сказать „нет“ по каким-то причинам, но прилагал много усилий, чтобы этого не произошло. Но сейчас всё, этого быть не может — тема закрыта. Не только ему, но и всей Турции совершенно не до этого», — заявил Хазин в эфире «Соловьев LIVE».

Помимо всего прочего стоит добавить, что удар стихии по Турции будет способствовать ослаблению греко-турецкого напряжения, а также более взвешенному поведению Азербайджана на постсоветском пространстве.

Русская линия