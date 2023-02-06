Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в передаче «Церковь и мы», вышедшей в эфире телеканала «Россия 24» 4 февраля 2023 года, рассказал, в частности, о своем выступлении на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященном положению Украинской Православной Церкви на Украине, и о том, как оно было воспринято, сообщает Патриархия.Ru.

«Впервые в истории представитель Русской Православной Церкви мог обратиться к Совету безопасности ООН, а значит быть услышанным столь широкой аудиторией. И само ощущение важности этого события налагало большой груз ответственности. Но, наверное, еще больший груз ответственности налагала та тема, которую я был призван осветить в ходе своего выступления. Это без преувеличения трагическая ситуация, которая сегодня сложилась в отношении Украинской Православной Церкви», — отметил митрополит Антоний.

Председатель ОВЦС рассказал, что тщательно готовился к выступлению и много думал о том, о чем сказать в такой аудитории в предложенном формате. «Кроме того, я предполагал, и такая опция существовала, что по итогам моего доклада могла состояться дискуссия, мне могли задавать вопросы. Поэтому я на эту дискуссию надеялся и готовился к тому, о чем меня могут спросить, какие факты я мог бы дополнительно изложить к своему докладу, если кто-то меня о чем-то спросит», — сказал митрополит Антоний.

Однако, по словам иерарха, заседание в итоге прошло иначе: «Тема была анонсирована, всем было известно, что я буду говорить о гонениях, которые сегодня развернулись в отношении канонической Православной Церкви на Украине. Но затем, к моему удивлению, когда я закончил свою речь, то в большинстве своём присутствовавшие на заседании члены Совбеза ООН достали заранее заготовленные речи, написанные, если честно, порой мне казалось, что под копирку. Озвучили заранее некие заданные тезисы, которые, кстати, по большей части мало какое имели отношение к той теме, которую мы должны были обсуждать. И в результате никакой дискуссии не было, каждый сказал о своем. И на этом, собственно говоря, заседание закончилось».

Вместе с тем, по словам митрополита Антония, отдельные докладчики поддержали его выступление: «Несколько выступавших обратили внимание на мой доклад, сказав о том, что они считают очень тревожным и, я сейчас своими словами пересказываю, обращают внимание на то, что действительно на Украине нарушаются фундаментальные права верующих и призвали украинские власти в этом контексте действовать в строгом соответствии с законодательством».

«Когда готовился к своему выступлению, сознательно обошел стороной такие для меня лично как для священнослужителя очень важные моменты, как вопросы канонического характера, вопрос раскола, который сегодня существует в украинском Православии и который во многом является ключом к пониманию тех проблем, которые сегодня происходят в связи с Украинской Православной Церковью, — пояснил глава ОВЦС. — Дальше, во время выступления других членов Совбеза, я понял, что это мое решение уйти от таких моментов было оправданным и правильным, потому что для абсолютного большинства присутствовавших все эти канонические вопросы не имели никакого значения, они совершенно не разбирались в этих тонкостях. Говоря об Украинской Церкви, несколько из выступавших путали раскольников и каноническую Церковь».

«Поэтому я в своем выступлении сознательно и шаг за шагом говорил о том, какие внутренние свои законодательные постановления нарушает украинское государство, преследуя Украинскую Православную Церковь, какие международные нормы нарушаются. Я старался говорить языком, приближенным, я бы так сказал, к кругозору и к профессиональной компетенции тех высоких представителей государств, которые заседали в Совете безопасности ООН», — подчеркнул митрополит Антоний.

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