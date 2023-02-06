5 февраля 2023 года глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что единство православных и католиков должно реализоваться на Украине и первым шагом к этому станет объединение УГКЦ и «ПЦУ», которые уже приняли решение перейти на новый церковный календарь, сообщает СПЖ.

По словам Шевчука, украинские униаты «считают своей матерью Церковь Вселенского патриархата, потому что из Константинополя пришла к нам благая весть Святого Евангелия». Однако, отметил лидер униатов, УГКЦ «живет в полном и видимом сопричастии с преемником апостола Петра Папой Римским».

«Как Церковь киевской традиции, мы живём и свидетельствуем о том состоянии Церкви на наших землях, в котором она жила перед разделением, перед схизмой между Римом и Константинополем», — сказал Шевчук.

«Папа Римский, преемник апостола Петра, является служителем вселенского единства Христовой Церкви, её видимым центром, голосом, который зовёт, чтобы все были одним, как нам заповедал Господь. Как поместная Церковь украинского народа, мы хотим внедрить плоды поиска вселенского единства в христианский церковный контекст Украины», — подытожил Шевчук.

При этом в качестве первого шага к возможно унии униатов и украинских раскольников можно считать решение УГКЦ и «ПЦУ» перейти на новоюлианский календарь.

Так, с 1 сентября 2023 года УГКЦ на Украине будет отмечать непереходящие праздники по новому календарному стилю, сохранив пока традиционную Пасхалию. О таком решении Архиерейского Синода Греко-католической церкви объявил её глава Святослав Шевчук.

Он подчеркнул, что речь идёт не только о переносе празднования Рождества Христова. «Всем нужно понимать, что мы будем освящать воду в праздник Богоявления 6 января, праздник Покрова будем отмечать 1 октября, праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста — 14 сентября и т. д.», — сказал лидер униатов.

По его словам, сохранение ныне действующей восточной Пасхалии — мера временная, и второй этап календарной реформы УГКЦ будет касаться Пасхи. Этот этап он связал с празднованием в 2025 году 1700-летного юбилея Первого Вселенского собора в Никее, на котором было принято решение о методе определения даты Пасхи.

«Пасхалия, по которой живут византийские церкви, имеет свои плюсы и минусы, и она нуждается в реформировании. Но и та Пасхалия, по которой живёт Римско-католическая церковь — григорианская Пасхалия — также несовершенна. И при подготовке к юбилею Никейского собора в диалоге между Римом и Константинополем, Апостольской столицей и Вселенской патриархией, сегодня ведётся работа над совместной обновленной Пасхалией, чтобы христианам всего мира можно было праздновать Пасху в один день», — сказал Шевчук.

Он также отметил, что очень бы хотел, чтобы опыт календарной реформы УГКЦ послужил «православным братьям» из ПЦУ.

Те в свою очередь, уже также приняли решение перейти на новоюлианский календарь. Так, Синод «ПЦУ» разрешил приходам и монастырям переходить на новый календарь. Для этого каждая община должна лишь запросить у Синода разрешение на принятие нового календарного стиля.

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