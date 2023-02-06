Наместник обители выступил с опровержением сообщений СМИ о том, что жители Почаева якобы перестали ходить в Лавру и желают её перехода в «ПЦУ»…

Наместник Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир в эфире «Первого казацкого» вынужден был выступить с опровержением утверждений ряда украинских и зарубежных СМИ о том, что после обысков СБУ в храмах Лавры якобы стало мало прихожан, и жители Почаева будто бы считают, что «Лавра должна быть украинской», сообщает портал «Православная жизнь».

По словам владыки, журналисты «говорят неправду, что будто бы люди, хоть и являются прихожанами нашей Православной Церкви, в храмы не ходят». «Они постарались снять территорию безлюдной — как раз в моменты, когда люди были либо на обеде, либо в храме. Это не так. Люди в храм ходят. Слава Богу! В рабочие дни больше на ранней Литургии, чем на поздней, этому есть своё пояснение. По субботам на Всенощной, в праздничные и воскресные дни — всегда полные храмы», — сказал митрополит Владимир.

Архиерей опроверг домыслы, что прихожане якобы ждут или желают перехода Почаевской лавры к раскольникам. «Прихожане давно разобрались, правильно ответили своей совести и в нашу Церковь ходят. К важным делам, а тем более к такому, от которого зависит вечное спасение, глубоко верующие православные христиане ответственно относятся», — отметил владыка Владимир.

Наместник Лавры подчеркнул, что Преображенский собор построен законно, согласно всем требованиям, и утверждения журналистов об обратном не соответствуют действительности.

«Его проектировали квалифицированные специалисты, на всё есть документы и соответствующие разрешения. Наши современники должны были бы радоваться нашим успехам, потому что всё, что делается — делается для славы Божией, удобства прихожан, славы нашей обители, которая украшает украинскую землю, возвеличивает, пополняет историю нашего монастыря», — сказал митрополит Владимир.

Архиерей напомнил, что скоро Почаевская лавра отпразднует 800-летие своего основания. Монастырь был построен православными монахами, и «мы являемся их законными преемниками», отметил владыка наместник.

«Всё, что есть на Почаевской горе — это монастырское достояние. Во время советских гонений церковное имущество было конфисковано, и справедливость для православных не восторжествовала. Другим конфессиям вернули конфискованное, а нам всё обещали, обещали. Мы живём на правах правопреемников от начала основания обители. Сейчас пользуемся [Лаврой] на условиях долгосрочной аренды. Законом Украины предусмотрено вернуть [комплекс монастырских строений] законному владельцу, но к сожалению..» — констатировал митрополит Владимир.

Дальнейшая судьба обители, считает архиерей, — в руках Божиих. «Как Бог даст, так и будет! Сколько этой жизни. Самое главное — правильно жить, Богу угодить и чтобы в это соблазнительное, лукавое время, время испытаний, не отпасть от законной, Христовой канонической Церкви. ..Мы должны помнить и знать, что наша Церковь — каноническая, в ней действует благодать Святого Духа, наши архиереи имеют апостольское преемство, ими рукоположенные священники являются законным священством, а потому Таинства совершаются, люди обновляются, очищаются, и желающие спастись имеют возможность спасаться», — заключил митрополит Владимир.

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