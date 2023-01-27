27 января 2023 года в рамках Международных рождественских образовательных чтений на территории Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского произошёл вопиющий и крайне неприятный случай — священнослужители Русской Православной Церкви, которые каждый день в храмах молятся Новомученикам Церкви Русской, убиенных большевиками под руководством Дзержинского, не постеснялись сделать групповое фото вокруг памятника Дзержинского на территории дивизии и выложили эту фотографию на официальном сайте Балашихинской епархии.

На фото заведующий сектором священник Роман Богдасаров, заместитель заведующего священник Владимир Никитенко, командир отдельной дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Н. А. Кузнецов, сенатор Совета Федерации от г. Севастополя С. Н. Колбин, председатель Фонда мученика Вонифатия Н. С. Мезенцева, настоятель Князь-Владимирского храма г. Балашихи протоиерей Максим Беликов и представители епархиальных отделов Русской Православной Церкви по взаимодействию с вооружёнными силами.

Это фото уже вызвало бурю негодования среди верующих, которые недоумевают, как священники могут молиться русским новомученикам и в то же время почитать душегуба Дзержинского, по указке которого были казнены сотни священнослужителей. Вот такой получается православный парадокс и лицемерие.

Русская линия