В результате стихийного бедствия погибли более трёх тысяч человек, десятки тысяч получили различные ранения…

6 февраля 2023 года в Восточном Средиземноморье произошла серия мощных землетрясений, в результате которых, по предварительным данным, погибло более трёх тысяч человек, более 20 тысяч получили различные ранения. Наиболее пострадали от стихийного бедствия регионы Турции и Сирии, в связи с чем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану, президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду и Блаженнейшему Патриарху Великой Антиохии и всего Востока Иоанну X, сообщает Патриархия.Ru.

«С болью в сердце узнал о страшных последствиях землетрясения, произошедшего в Турции. Жертвами стихийного бедствия стали сотни людей, тысячи пострадали и лишились крова, — отмечается в послании Его Святейшества президенту Турции. — В это скорбное для всего турецкого народа время прошу передать мои искренние слова соболезнования и поддержки семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым».

В обращении к главе сирийского государства Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Принимая близко к сердцу произошедшую трагедию и разделяя эту боль вместе с братским сирийским народом, прошу Вас передать слова утешения и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких, кто получил ранения и увечья, кто переживает о судьбе пропавших без вести».

В послании Предстоятеля Русской Православной Церкви Блаженнейшему Патриарху Иоанну и чадам Антиохийской Православной Церкви говорится: «Господь Иисус Христос, Который Сам есть источник сострадания и милости пучина (стихира в четверток вечера 4-й Недели по Пасхе), да упокоит души погибших в этой страшной трагедии, дарует скорейшее исцеление раненым и утешит скорбящих».

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