Русская линия
Сводка новостей от 26 января 2023

Святейший Патриарх Кирилл: Уже пять священников убиты на переднем крае в ходе специальной военной операции на Украине
Предстоятель Русской Православной Церкви призвал депутатов Госдумы предоставить военным священникам, находящимся на передовой, все положенные социальные обязательства…

Патриаршие символы26 января 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин приняли участие в XI Рождественских Парламентских встречах, организованных в Госдуме в рамках XХХI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», сообщает Патриархия.Ru.

В заседании приняли участие члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ, постоянные члены Священного Синода, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители мусульманской и иудейской общин, государственных структур, научных и общественных организаций, регионов Российской Федерации.

Открывая заседание, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в частности, отметил, что Рождественские Парламентские встречи — это «в первую очередь возможность обсудить достаточно серьезный спектр вопросов, с тем чтобы выработать по итогам этого обсуждения решения, которые лягут в основе принимаемых законов, подзаконных актов», сообщает сайт Госдумы.

С основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который коснулся в том числе и темы специальной военной операции на Украине.

«Ни для кого не секрет, что на фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Конечно, вполне понятен страх смерти, который они, вероятно, испытали, — заявил, в частности, Его Святейшество. — Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи и назидании. В то же время хотел бы отметить, что люди уехали по разным мотивам, поэтому было бы неверно выносить какие-то общие суждения обо всех. Некоторые удивлены массовостью отъезда. Но должно ли это нас удивлять? Ведь среди молодого поколения многие годы насаждались и утверждались импортированные извне ложные ценности, воспринимаемые совершенно некритично».

«Мы должны задуматься о системах воспитания и образования, которые по крайней мере часть нашей молодежи превращают во внутреннюю эмиграцию, в то время как ситуация в Отечестве требует от них, как и от всех, здравомыслия и патриотизма», — призвал Предстоятель.

Обратил внимание Патриарх Кирилл и на проблемы военного духовенства. «В период частичной мобилизации во взаимодействии с руководством Министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на всё время пребывания в священном сане. Как вы знаете, канонические нормы Православной Церкви строго запрещают священнослужителям поступать на военную службу и даже брать в руки оружие. Мы надеемся, что упомянутое решение будет закреплено законодательно», — отметил Святейший Патриарх

Он подчеркнул, что священник призван «помогать воюющим, но не с оружием в руках, а духовно поддерживая воинов». «Наши военные капелланы находятся в самых горячих точках противостояния, а нередко и погибают. Уже пять священников убиты на переднем крае. Батюшки не прячутся где-то за обозами, они вместе со своими воинами, вместе со своей паствой, очень часто — на самой передней линии фронта, но они ничем не защищены. Когда воины поднимаются в атаку, часто вместе с ними, как в дореволюционной России, впереди идёт священник с крестом — и, конечно, становится желанной целью для противника. Вот почему сегодня есть погибшие среди священников, которые на переднем крае фронта несут своё пастырское служение. Думаю, что многие слышали о пастырских трудах и служении протоиерея Михаила Васильева, удостоенного Президентом звания Героя России посмертно. И подвиг отца Михаила сейчас продолжают многие».

В связи с этим Предстоятель Русской Церкви призвал депутатов «закрепить в законодательстве положения об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей, такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения специальной военной операции».

«Действительно, если священник вместе с военными, если он на передней линии фронта, то почему у него не должно быть тех гарантий, которые есть у военнослужащих? Ещё раз подчеркну, что священник — самая желанная цель противника, снайперы в первую очередь целятся в батюшек», — отметил Патриарх Кирилл.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: Уже пять священников убиты на переднем крае в ходе специальной военной операции на Украине
Предстоятель Русской Православной Церкви призвал депутатов Госдумы предоставить военным священникам, находящимся на передовой, все положенные социальные обязательства...

17 лет без отца Иоанна (Крестьянкина)
5 февраля 2023 года в Псково-Печерском монастыре торжественно отметят очередную годовщину кончины псковского старца...

В Москве пройдёт панихида по генерал-лейтенанту В.О. Каппелю
28 января в 10.30 на могиле Георгиевского кавалера в Донском монастыре столицы состоится поминальное богослужение...

В «ПЦУ» планируют полностью изгнать УПЦ из Киево-Печерской лавры
Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко заявил, что украинские власти якобы обнаружили в Нижней лавре множество нарушений...

Украинские раскольники обосновываются на Афоне
Афонский монастырь Пантократор передал в пользование «ПЦУ» одну из своих келий...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного Иринарха Ростовского мы вспоминаем генералов В.О.Каппеля и А.П.Кутепова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика