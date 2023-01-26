26 января 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин приняли участие в XI Рождественских Парламентских встречах, организованных в Госдуме в рамках XХХI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», сообщает Патриархия.Ru.

В заседании приняли участие члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ, постоянные члены Священного Синода, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви, представители мусульманской и иудейской общин, государственных структур, научных и общественных организаций, регионов Российской Федерации.

Открывая заседание, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, в частности, отметил, что Рождественские Парламентские встречи — это «в первую очередь возможность обсудить достаточно серьезный спектр вопросов, с тем чтобы выработать по итогам этого обсуждения решения, которые лягут в основе принимаемых законов, подзаконных актов», сообщает сайт Госдумы.

С основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который коснулся в том числе и темы специальной военной операции на Украине.

«Ни для кого не секрет, что на фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Конечно, вполне понятен страх смерти, который они, вероятно, испытали, — заявил, в частности, Его Святейшество. — Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи и назидании. В то же время хотел бы отметить, что люди уехали по разным мотивам, поэтому было бы неверно выносить какие-то общие суждения обо всех. Некоторые удивлены массовостью отъезда. Но должно ли это нас удивлять? Ведь среди молодого поколения многие годы насаждались и утверждались импортированные извне ложные ценности, воспринимаемые совершенно некритично».

«Мы должны задуматься о системах воспитания и образования, которые по крайней мере часть нашей молодежи превращают во внутреннюю эмиграцию, в то время как ситуация в Отечестве требует от них, как и от всех, здравомыслия и патриотизма», — призвал Предстоятель.

Обратил внимание Патриарх Кирилл и на проблемы военного духовенства. «В период частичной мобилизации во взаимодействии с руководством Министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на всё время пребывания в священном сане. Как вы знаете, канонические нормы Православной Церкви строго запрещают священнослужителям поступать на военную службу и даже брать в руки оружие. Мы надеемся, что упомянутое решение будет закреплено законодательно», — отметил Святейший Патриарх

Он подчеркнул, что священник призван «помогать воюющим, но не с оружием в руках, а духовно поддерживая воинов». «Наши военные капелланы находятся в самых горячих точках противостояния, а нередко и погибают. Уже пять священников убиты на переднем крае. Батюшки не прячутся где-то за обозами, они вместе со своими воинами, вместе со своей паствой, очень часто — на самой передней линии фронта, но они ничем не защищены. Когда воины поднимаются в атаку, часто вместе с ними, как в дореволюционной России, впереди идёт священник с крестом — и, конечно, становится желанной целью для противника. Вот почему сегодня есть погибшие среди священников, которые на переднем крае фронта несут своё пастырское служение. Думаю, что многие слышали о пастырских трудах и служении протоиерея Михаила Васильева, удостоенного Президентом звания Героя России посмертно. И подвиг отца Михаила сейчас продолжают многие».

В связи с этим Предстоятель Русской Церкви призвал депутатов «закрепить в законодательстве положения об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей, такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения специальной военной операции».

«Действительно, если священник вместе с военными, если он на передней линии фронта, то почему у него не должно быть тех гарантий, которые есть у военнослужащих? Ещё раз подчеркну, что священник — самая желанная цель противника, снайперы в первую очередь целятся в батюшек», — отметил Патриарх Кирилл.

Русская линия