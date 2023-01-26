Глава украинских раскольников Епифаний Думенко заявил, что есть множество вопросов к нынешнему состоянию Нижней лавры, так как за 20 лет там снесли исторические ворота и настроили много новых объектов. По его словам, сейчас есть воля государства, чтобы пересмотреть договоры об аренде Нижней лавры с Украинской Православной Церковью, сообщает СПЖ.

Думенко также отметил, что захват раскольниками всей Киево-Печерской лавры — это «необратимый процесс».

«Во времена президента Януковича Нижняя лавра была передана Московскому Патриархату (УПЦ — Ред.), но передана с многочисленными нарушениями. Наша конечная цель — чтобы Лавра была полностью украинской», — сказал он изданию «Новое время».

Захватив Киево-Печерскую лавру, в «ПЦУ» планируют начать захват Почаевской лавры.

Русская линия