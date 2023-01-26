5 февраля 2023 года в Псково-Печерском монастыре торжественно отметят 17-летие со дня кончины всероссийского старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). В своё время к отцу Иоанну съезжались верующие со всей России и из-за границы. В память о том, что в келии батюшки поддержку и утешение всегда находили сотни тысяч людей, в день памяти старца его келия будет открыта для всех желающих до позднего вечера, сообщает Православие.Ru.

В 2006 году день кончины отца Иоанна знаменательным образом совпал с переходящим праздником новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их память ежегодно совершается в первое воскресенье февраля. Многих из этих святых отец Иоанн близко знал, с некоторыми в тюрьмах и лагерях среди лишений и пыток разделил свой личный подвиг исповедничества.

И в нынешнем 2023 году день кончины архимандрита Иоанна, 5 февраля, вновь совпадает с воскресеньем, в которое в храмах будут прославлять новомучеников и исповедников Церкви Русской. Это торжество после кончины старца Иоанна совершается в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре особо тепло. После Литургии все присутствующие отправляются в святые пещеры к месту погребения архимандрита Иоанна. Там возносится литийное пение, а потом все обязательно идут в келью батюшки.

Божественная Литургия в святой обители 5 февраля будет совершаться в 7:00 и в 10:00 часов утра.

Разместиться можно в монастырской гостинице и паломническом центре монастыря.

Монастырская гостиница расположена по адресу: г. Печоры, Октябрьская площадь, д. 8. Забронировать номер в гостинице можно по тел: +7 (911) 897-94-82, а также по эл. почте: vpechory@mail.ru

Паломнический центр находится по адресу: г. Печоры, ул. Юрьевская, д. 82-а. Забронировать номер можно по тел.: +7 (911) 364-21-67, а также по эл. почте: dompalppm@mail.ru.

Добраться до Псково-Печерского монастыря можно несколькими способами:

Из Москвы до Пскова ежедневно ходит поезд Москва-Псков. Отправление с Ленинградского вокзала в 20:22, прибытие во Псков в 8:05. Подробная информация на сайте: www.rzd.ru.

Из Москвы до Пскова ежедневно летают самолеты. Вылет из аэропорта Внуково в 8:00, прибытие в аэропорт княгини Ольги г. Пскова в 9:25. Подробная информация на сайте: https://azimuth.aero/ru.

Из Санкт-Петербурга во Псков ежедневно ходит «Ласточка» Санкт-Петербург — Псков. Отправление с Балтийского вокзала в 6:55; 13:40; 20:20; 23:40. Время в пути составляет 3 часа 30 минут. В определенные дни «Ласточка» ходит до г. Печоры. Подробная информация на сайте: www.rzd.ru.

Из Пскова до Печор можно добраться на такси или с автовокзала г. Пскова на автобусе № 207. Подробная информация на сайте: www.pskovbus.ru.