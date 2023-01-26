26 января 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом на открытии XI Рождественских Парламентских встреч, организованных в Государственной Думе ФС РФ в рамках XXXI Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые законодатели, представители государственной власти, участники и гости XI Парламентских встреч! Дорогие братья и сестры!

Хотел бы всех вас сердечно приветствовать и выразить глубокое удовлетворение самой возможностью выступить в стенах Государственной Думы. Думаю, эта возможность открывает для нас хорошую перспективу развития реального диалога между Церковью и нашими депутатами, стимулирует церковно-государственные и церковно-общественные отношения в нашей стране.

Наше взаимодействие за последние годы принесло немало добрых плодов — в первую очередь для наших граждан, для нашего народа. Это тот адресат, которому и должны направляться все наши общие усилия, для того чтобы жизнь становилась лучше в духовном и материальном отношении. Чтобы люди чувствовали себя действительно свободными и счастливыми. Не буду углубляться в понятие человеческого счастья, каждый имеет свой взгляд на то, что это такое, но в конце концов, если подвести некую черту под многими размышлениями, то счастье человека, как ни странно, обнаруживается одним чувством: покой, мир. Вот когда у человека на душе спокойно, когда сердце мирно, тогда он счастлив. Эти чувства действительно дают нам представление о том, как формируется человеческое счастье. Счастье формируется в зависимости от состояния разума и сердца. А под сердцем и в философии, и в богословии понимается совокупность человеческих чувств. Вот дай Бог, чтобы все наши совместные усилия направлялись на то, чтобы человек был по-настоящему счастлив, чтобы он был благополучен, чтобы на сердце были мир и покой, а мысли — светлыми и направленными к добру.

Важно, что опыт Рождественских парламентских встреч становится все более востребованным и на региональном уровне. Знаю случаи, когда в таком диалоге архиереи, местные законодатели, представители общественности рассматривали проблемы, в том числе связанные со сложными человеческими отношениями. И реальный диалог помогал всем сторонам, вовлеченным в те или иные противоречия, находить правильные решения. Это касается многих тем, но я бы хотел особо подчеркнуть важность вопросов, связанных с сохранением исторического, культурного наследия, решением социальных проблем, развитием просветительской, благотворительной деятельности. Очевидно, что Рождественские парламентские встречи как формат церковно-государственного диалога доказали свою эффективность.

Обращаясь к повестке нашей встречи, хотел бы отметить, что текущая ситуация в мире делает особенно актуальной тему, выбранную в качестве основной для нынешних Международных Рождественских чтений: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Наша страна уже почти год находится в состоянии вооруженного конфликта, братоубийственного противостояния, спровоцированного внешними силами, заинтересованными во вражде русского и украинского народов, в уничтожении их общей исторической памяти и лишении их общего будущего.

Церковь никогда не делила и не делит свою паству на «чужих» и «своих», не противопоставляет друг другу людей, зная, что в очах Божиих ценность имеет каждый человек. Оставаясь со своим народом, Русская Православная Церковь, как любящая мать, старается помогать всем, кого касаются тяготы военного времени, кто страдает и нуждается, кто потерял кров и остался без поддержки.

Господь Иисус Христос предупреждает нас в Евангелии, что войны будут сопровождать земное бытие человечества и мы услышим о войнах и о военных слухах (Мф. 24:6). Видимо, так будет до конца человеческой истории; такова печальная реальность мира, пораженного грехом, умножение которого непременно приводит, в том числе, и к войнам. Но люди, разумом понимая, что мир полон войн и неразрешенных конфликтов, нередко думают, что они не затронут их, что они где-то там, далеко. И многие полагали, что противостояние на Донбассе, начатое еще в 2014 году, страдания мирного населения находятся в каком-то параллельном измерении, потому что не мешают тем, кто наблюдает со стороны, пользоваться всеми благами привычной жизни. Это состояние теперь называют гибридной войной, когда не совсем ясно, где идет война, что это за война, почему одних она обжигает, убивает, уродует, а другие живут так, будто ничего и не происходит.

Церковная реакция на войну сформировалась за века и остается неизменной: мы отвечаем молитвой о мире, которая ныне возносится во всех храмах. Эта молитва объединяет миллионы верующих, в том числе находящихся по разные стороны противостояния. Вера без дел мертва (Иак. 2:26), учит нас слово Божие, и верные чада Церкви подтверждают ее деятельной любовью к ближним — через труды тысяч и тысяч добровольцев, жертвователей, врачей, сестер милосердия, которые трудятся все эти месяцы, помогая раненым и пострадавшим от военных действий. Это служение давно вышло за пределы церковной ограды и за пределы государственных границ. Хотел бы обратиться со словами благодарности к волонтерам: все вы, дорогие мои, — настоящие герои. И я благодарю особенно тех волонтеров, которые, действительно не жалея жизни своей, отправляются в самые трудные точки конфликта, повлекшего многочисленные жертвы.

Мирная позиция Церкви заключается в том, чтобы призывать все стороны конфликта к человечному обращению с военнопленными, если уж нельзя добиться большего, способствовать их возвращению на Родину, помогать людям эвакуироваться из опасных для проживания мест. Конечно, самое главное — это окончание всяких военных действий, примирение, восстановление братских отношений между народами, вовлеченными в этот конфликт. Но покуда конфликт продолжается, нужно хотя бы обращать милость к тем, кто реально страдает, становится инвалидами, к семьям, теряющим кормильцев. Совершая пастырское окормление военнослужащих, Церковь неизменно свидетельствует о том, что задача воина-христианина — честно и самоотверженно исполнять свой долг на поле битвы, сохраняя душевное благородство и достоинство. Борьба с врагом для христианина не должна превращаться в ненависть к отдельному человеку. Родина требует защиты, и среди воинов очень большое количество православных людей — так было, так есть и, наверное, так всегда будет. Поэтому очень важно руководствоваться правильными моральными и духовными ориентирами. Борьба с врагом не должна превращаться в ненависть к отдельному человеку и сопровождаться невероятной жестокостью, как мы знаем по случаям обращения с нашими пленными по ту сторону линии боевых действий. Многие из наших собеседников по межхристианскому и межрелигиозному диалогу разделяют миротворческую позицию нашей Церкви, и я благодарен всем, кто сегодня нашу Церковь поддерживает.

Не могу не сказать о положении Украинской Православной Церкви. Глубокую скорбь и праведное негодование вызывают попытки нынешних киевских властей и их покровителей за рубежом использовать Украинскую Православную Церковь в качестве орудия для разжигания русско-украинской вражды. Активную роль в этих деструктивных процессах, к большому сожалению, играют фанарские, то есть константинопольские деятели, которые и устроили церковный раскол.

Совершенно убежден в том, что примирение в будущем невозможно без независимой от политической конъюнктуры Украинской Православной Церкви. Именно поэтому такую ненависть она вызывает у нынешних архитекторов мировых конфликтов, не заинтересованных в том, чтобы наши народы жили в благополучии и мире.

В настоящее время Украинская Церковь подвергается беспрецедентным преследованиям со стороны государственной власти. Эти гонения сопоставимы по своему размаху и цинизму разве что с гонениями на веру в XX веке в нашей стране. Повсеместно проводятся обыски в епархиях, монастырях и на приходах, по надуманным предлогам заводятся уголовные дела на духовенство, на верующих, которые дискредитируются и в СМИ; отнимаются и оскверняются важнейшие для наших народов православные святыни.

С каждым днем сильнее и сильнее звучат призывы полностью запретить деятельность канонической Православной Церкви. Все это можно расценивать как часть глобального внешнего заказа на уничтожение канонического Православия в пределах отдельно взятой страны — Украины. При этом все ссылки на нарушение норм международного законодательства в отношении защиты прав верующих попросту игнорируются, будто международного права вовсе не существует. Множество правозащитных организаций предпочитают не замечать происходящего и тем самым обнаруживают свою политическую ангажированность, о которой мы догадывались еще в стародавние времена, когда критиковалась наша страна, в то время Советский Союз, при одновременном игнорировании прав человека, в том числе религиозной свободы, в других странах, лояльных к западному блоку.

Для Церкви как единого духовного пространства не существует политических границ. Нет и не может быть разделений по политическому, национальному или территориальному признаку для наших православных братьев и сестер. В прошлом году, выступая в Совете Федерации, я отметил, что нельзя считать виновниками сложившейся ситуации народы России и Украины, которые вышли из единой Киевской купели Крещения, которые объединены православной верой и связаны общей исторической судьбой. И сегодня скажу, что ни народ России, ни народ Украины не могут быть заинтересованы в этой междоусобной брани. И поверьте, у меня достаточно информации из глубин украинской жизни, чтобы об этом свидетельствовать.

Всем людям доброй воли нужен справедливый и прочный мир, возможность существовать без войны. Сформировавшийся на Западе ценностный политический мейнстрим приводит к тому, что традиционные нормы христианской нравственности, особенно касающиеся брака и семьи, подвергаются целенаправленной маргинализации. Мы не можем согласиться с надругательством над нашим духовным наследием и позволить вернуться во времена, когда под лозунгами прогресса из жизни людей удаляется вера, их национальная и культурная идентичность.

Ни для кого не секрет, что на фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Конечно, вполне понятен страх смерти, который они, вероятно, испытали. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи и назидании. В то же время хотел бы отметить, что люди уехали по разным мотивам, поэтому было бы неверно выносить какие-то общие суждения обо всех. Некоторые удивлены массовостью отъезда. Но должно ли это нас удивлять? Ведь среди молодого поколения многие годы насаждались и утверждались импортированные извне ложные ценности, воспринимаемые совершенно некритично.

Мы должны задуматься о системах воспитания и образования, которые по крайней мере часть нашей молодежи превращают во внутреннюю эмиграцию, в то время как ситуация в Отечестве требует от них, как и от всех, здравомыслия и патриотизма.

Остро стоит вопрос и о послевоенном будущем как Украины, так и России, о возвращении людей в свои дома, о возрождении инфраструктуры и социальной сферы. Отчасти этот вопрос уже решается, но мы знаем, что предстоит восстановить многие здания, целые районы, села и города. Уже сегодня понятно, что всестороннее возрождение мирной жизни займет годы. Хотел бы засвидетельствовать о готовности Церкви посильно участвовать в залечивании ран военных действий.

История с убедительностью свидетельствует, что народы и государства, которые попрали свои ценности, переживают глубокий кризис. Сегодня это происходит со многими странами и народами, и Господь стучится в сердца людей, побуждая исправить те недостатки, которые допускаются и нами, если мы дозволяем, чтобы в нашу жизнь вошли ложные ценности и навязанные нам стереотипы. Отрадно, что в российском обществе зримо начались процессы по преодолению такого рода духовных и моральных изъянов. Действительно, то, что сегодня происходит со страной, заставило очень многих переосмыслить свою точку зрения, и все больше и больше людей понимают, насколько важна такая ценность, как любовь к Родине, как верность своей стране, как готовность защитить свои священные рубежи.

Важным решением стало подписание Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Очень важно, что именно сейчас появился этот указ Президента. Отмечу, что это первый документ в нашем законодательстве, который отводит подобающее место ценностной системе нашего народа и перечисляет традиционные ценности россиян. С этой точки зрения, не менее важна и «Стратегия национальной безопасности России», принятая в 2021 г.

Надеюсь, что эти ключевые государственные документы, закладывающие основы стратегического планирования нашей национальной жизни, станут принципами развития законодательной системы на ближайшие годы. В то же время отмечу, что перечни ценностей, вошедшие в эти документы, нуждаются в дальнейшем осмыслении и дополнении. Например, наряду с правами и свободами человека в предложенной этими документами иерархии должно найти достойное место и упоминание о вере в Бога, которое закреплено в Конституции России. Конечно, в перечне этих ценностей я вижу огромное влияние западной либеральной философской мысли. С чего начинаются ценности? Права, свободы, ну и так далее — мантра! А скажите, пожалуйста, это действительно так? Это действительно самое важное в нашей жизни? Давайте поедем в нашу глубинку, постучимся в дом в том или ином населенном пункте и спросим: а что самое главное для тебя, для твоих соседей? И если кто-то скажет «права и свободы», я буду очень удивлен. Такого никто не скажет. Это не значит, что права и свободы нужно минимизировать, это не значит, что права и свободы нужно нарушать — Боже упаси! Мы уже жили в условиях нарушения прав и свобод и знаем, что до добра это не довело. Но если мы выстраиваем приоритеты, давайте все-таки говорить вначале о самом главном, а уже потом о всем остальном, что также представляет важность.

Хотел бы коснуться важных результатов законодательной работы в 2022 г. Среди них первоочередное место, несомненно, стóит отвести запрету для иностранцев использования услуг суррогатных матерей. Благодарю всех, кто содействовал принятию этих решений. В то же время отмечу, что и эти, без сомнения, благие достижения носят пока еще промежуточный характер, нужно ставить вопрос о моральной оценке этого явления в целом.

Полагаю, что в нынешней непростой ситуации было бы также полезно вернуться к предметному обсуждению других не менее важных вопросов, касающихся совершенствования отечественного законодательства.

Не раз с этой трибуны я говорил о необходимости принятия мер, направленных против абортов, в защиту человеческой жизни. В частности, мною неоднократно ставился вопрос выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования. Хочу подчеркнуть, что наша позиция остается неизменной: аборт нравственно неприемлем. Обстоятельства нашего времени таковы, что решительный пересмотр демографической политики является условием выживания народов России. Военные действия, пандемия лишь усугубляют этот вызов, требуют консолидации усилий государства, общества, религиозных общин, направленных на коренной перелом ситуации, связанной с низкой рождаемостью.

В то же время аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной «медицинской помощью», но и средством обогащения для частных клиник. По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина нередко не исполняет тех важных антиабортных ограничений, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины. Как священнослужитель я свидетельствую, что аборт — это горе и трагедия для женщины и ее близких.

Конечно, одними запретами невозможно достичь эффекта. Беременная женщина должна чувствовать себя окруженной вниманием и заботой с того самого момента, когда в ней появляется новая жизнь. Это вопрос не только особого теплого и деликатного отношения к беременной женщине, но и государственной поддержки. Общеизвестно, что самое важное время для здоровья женщины и плода — это первые три месяца беременности. Уже в этот период, чувствуя естественную неуверенность и страх, женщина должна получать помощь государства. Поэтому я просил бы уважаемых парламентариев подумать над законодательными нормами, усиливающими социальную защищенность женщины с первых дней беременности. Возможно, целесообразным является увеличение декретного отпуска или иные меры. Поддерживая будущую мать с первых дней беременности, наше общество на деле покажет работающим женщинам, что оно высоко оценивает их исключительный и ничем не заменимый вклад в наше общее будущее.

Большим достижением законодателей считаю закрепление возможности многодетным матерям с 2023 г. получать страховые пенсии. Вместе с тем основными требованиями для назначения такой пенсии остаются 15 лет страхового стажа и необходимое количество пенсионных коэффициентов, что становится совершенно невозможным для женщин, имеющих четырех и более детей. Считаю, что справедливым было бы включение в трудовой стаж периода ухода одного из родителей за тремя и более детьми, включая приемных детей и детей, над которыми установлена опека или попечительство, до достижения самым младшим ребенком возраста 18 лет; притом что старшие дети обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. Важно также предусмотреть возможность распространения этой меры поддержки на одного из родителей, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом. Такое предложение неоднократно звучало с различных общественных трибун. Уверен, что в отсутствие закона, регулирующего статус многодетных семей и предоставляющего им льготы, поиск иных мер поддержки прав и интересов многодетных послужит дальнейшему упрочению правового положения российской семьи.

В период частичной мобилизации во взаимодействии с руководством Министерства обороны удалось прийти к временному решению, благодаря которому духовенству была предоставлена отсрочка от мобилизации на все время пребывания в священном сане. Как вы знаете, канонические нормы Православной Церкви строго запрещают священнослужителям поступать на военную службу и даже брать в руки оружие. Мы надеемся, что упомянутое решение будет закреплено законодательно. Священник призван помогать воюющим, но не с оружием в руках, а духовно поддерживая воинов. Наши военные капелланы находятся в самых горячих точках противостояния, а нередко и погибают. Уже пять священников убиты на переднем крае. Батюшки не прячутся где-то за обозами, они вместе со своими воинами, вместе со своей паствой, очень часто — на самой передней линии фронта, но они ничем не защищены. Когда воины поднимаются в атаку, часто вместе с ними, как в дореволюционной России, впереди идет священник с крестом — и, конечно, становится желанной целью для противника. Вот почему сегодня есть погибшие среди священников, которые на переднем крае фронта несут свое пастырское служение. Думаю, что многие слышали о пастырских трудах и служении протоиерея Михаила Васильева, удостоенного Президентом звания Героя России посмертно. И подвиг отца Михаила сейчас продолжают многие.

Назревшим видится решение закрепить в законодательстве положения об обеспечении священнослужителей, окормляющих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей, такими же социальными гарантиями и льготами, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в ходе проведения специальной военной операции. Действительно, если священник вместе с военными, если он на передней линии фронта, то почему у него не должно быть тех гарантий, которые есть у военнослужащих? Еще раз подчеркну, что священник — самая желанная цель противника, снайперы в первую очередь целятся в батюшек.

Не один год продолжается наше последовательное взаимодействие с Министерством науки и высшего образования России по вопросу о признании дипломов высших духовных учебных заведений, выданных до начала широкого процесса государственной аккредитации духовных школ в 2013 году. Учитывая тот факт, что православные учебные заведения ведут свою образовательную работу на качественно высоком уровне, соответствующем государственным стандартам, принятие такого решения было бы вполне справедливым. Надеюсь, что в нынешнем году данный вопрос будет решен положительно и соответствующие поправки будут внесены в законодательство в ближайшее время. Действительно, уровень образования в высших учебных заведениях Русской Православной Церкви достаточно высокий, и не только по нашим меркам, но и по меркам наших зарубежных коллег. Поэтому поддержка, о которой я просил бы депутатов, создала бы правильную законодательную базу для дальнейшего развития богословского образования в нашей стране.

Свидетельствуя о готовности Русской Православной Церкви работать по этим направлениям в тесном контакте с законодателями, выражаю признательность всем участникам нынешней встречи за готовность участвовать в таком диалоге и взаимодействовать с Русской Православной Церковью для созидания общего благополучия, духовного и материального укрепления нашего Отечества. Я еще и еще раз хотел бы сердечно поблагодарить Государственную Думу за тот уровень взаимодействия и диалога, который уже сейчас существует между депутатами и Русской Православной Церковью. Надеюсь, что этот диалог мог бы стать еще более системным, направленным на достижение конкретных задач, которые сегодня стоят и перед Государственной Думой, и перед Русской Православной Церковью, да и перед всем нашим народом.

Благодарю вас за внимание.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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