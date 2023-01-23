21 января 2023 года Александрийский Патриарх Феодор посетил с визитом Ватикан, где встретился с папой Римский Франциском. Вместе с главой католиков Патриарх Федор осудил «религиозный фундаментализм», а также его проявления, сообщает СПЖ со ссылкой на Patriarchateofalexandria.com.

Как сказано в официальном сообщении, глава РКЦ и Предстоятель Александрийской Церкви обсудили, «что в нынешний период времени, когда идёт война, как это происходит на мученической Украине, религиозный фундаментализм, кризис принципов и ценностей и т. д., совместная борьба всех — это улица с односторонним движением, прежде всего духовных орденов, за содействие солидарности и братству народов, в знании того, что именно жизнь Церкви — это великая революция в области человеческих отношений, защиты, святости и красоты человека и возникновение его вечной судьбы во Христе».

Во встрече приняли участие кардинал Курт Кох, президент Папского совета по содействию христианскому единству епископ Брайан Фаррелл и Андреа Пальмиеро, секретарь Совета, митрополит Гвинейский Георгий, митрополит Ботсванский Геннадиос и Екатерина Софиану, дама Патриаршего престола.

Зачем конкретно приезжал Патриарх Федор в Ватикан, остаётся загадкой. Однако, на фоне активной подготовки очередной греко-католической унии, нельзя исключать, что осуждение «религиозного фундаментализма» со стороны Александрии и Ватикана совсем не случайное событие, и греки готовятся к реальному союзу с католиками, против чего выступают «православные фундаменталисты».

Русская линия