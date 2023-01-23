В Трапезном храме обители в честь Дня Соборности прошёл концерт, на котором звучали песни с призывом «убивать москалей» и разрушить Москву…

23 января 2023 года в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, откуда украинские власти не так давно выгнали верующих Украинской Православной Церкви, прошёл концерт группы «Хорея козацька» под названием «Дух свободы». На нём, в частности, была исполнена песня про убийство «москалей» и уничтожение Москвы, которые «благословляет Иисус». Фрагмент песни выложила на своей странице в соцсети юристка Виктория Кохановская.

В комментариях люди пишут, что шокированы данным фактом.

«Боже, что делается?! Это им негде концерты проводить! Осквернение святыни! Посмотрите на мусульман, никогда в мечети они такого себе не позволят! А мы? Это уже слишком! Там, где должны молиться Богу..», − пишет Наташа Гудзь.

«Что это такое? Это для этого они отбирают наши святыни? Мало того что оскверняют, ещё и концерты вместо молитвы?», − написала Каролина Велущак.

«Помилуй Бог. Лавра была нужна, чтобы там концерты делать. Не молиться Богу? Не славить святых? А ходить на концерты», − пишет Анна Павлюк.

«И как наши воины должны победить врагов, если в наших храмах это делается!!!», − спрашивает Lydmila Dydar.

«Ужас. Издевательство, вот для чего нужны им храмы, чтобы смеяться над святынями», − пишет Людмила Мила.

Русская линия