Русская линия
Сводка новостей от 23 января 2023

Для чего украинским раскольникам Киево-Печерская лавра?
В Трапезном храме обители в честь Дня Соборности прошёл концерт, на котором звучали песни с призывом «убивать москалей» и разрушить Москву…

Киево-Печерская Лавра сегодня23 января 2023 года в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, откуда украинские власти не так давно выгнали верующих Украинской Православной Церкви, прошёл концерт группы «Хорея козацька» под названием «Дух свободы». На нём, в частности, была исполнена песня про убийство «москалей» и уничтожение Москвы, которые «благословляет Иисус». Фрагмент песни выложила на своей странице в соцсети юристка Виктория Кохановская.

В комментариях люди пишут, что шокированы данным фактом.

«Боже, что делается?! Это им негде концерты проводить! Осквернение святыни! Посмотрите на мусульман, никогда в мечети они такого себе не позволят! А мы? Это уже слишком! Там, где должны молиться Богу..», − пишет Наташа Гудзь.

«Что это такое? Это для этого они отбирают наши святыни? Мало того что оскверняют, ещё и концерты вместо молитвы?», − написала Каролина Велущак.

«Помилуй Бог. Лавра была нужна, чтобы там концерты делать. Не молиться Богу? Не славить святых? А ходить на концерты», − пишет Анна Павлюк.

«И как наши воины должны победить врагов, если в наших храмах это делается!!!», − спрашивает Lydmila Dydar.

«Ужас. Издевательство, вот для чего нужны им храмы, чтобы смеяться над святынями», − пишет Людмила Мила.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Антиохийский Патриарх Иоанн X принял делегацию Русской Православной Церкви
В ходе общения глава Антиохийского Патриархата заявил, что в нынешние непростые времена всегда молится о своих братьях из Русской Церкви...

Иерусалимский Патриарх Феофил высказал претензии Архиепископу Афинскому Иерониму
Глава Иерусалимского Патриархата не доволен тем, что архиереи Элладской Православной Церкви служат на Синае без его благословения...

Для чего украинским раскольникам Киево-Печерская лавра?
В Трапезном храме обители в честь Дня Соборности прошёл концерт, на котором звучали песни с призывом «убивать москалей» и разрушить Москву...

В рамках подготовки новой унии
В Киеве прошёл «молебен единства», на котором присутствовали представили УГКЦ, Фанара, РКЦ и «ПЦУ»...

Александрийский Патриарх Феодор посетил Ватикан
Глава Александрийского Патриархата вместе с папой Римским Франциском осудил «религиозный фундаментализм»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память святителя Феофана Затворника...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика