В ходе общения глава Антиохийского Патриархата заявил, что в нынешние непростые времена всегда молится о своих братьях из Русской Церкви…

20 января 2023 года в продолжение своей рабочей поездки в Антиохийский Патриархат председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Сирию, где 21 января он посетил Успенский кафедральный собор в Дамаске и встретился с Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном X, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече приняли участие со стороны Антиохийского Патриархата митрополит Алеппский и Александреттский Ефрем, епископ Дарайский Моисей, епископ Сергиопольский Иоанн, епископ Филадельфийский Арсений, епископ Ларисский Моисей и епископ Селевкийский Роман. От Русской Православной Церкви участвовали сопровождающие митрополита Антония в поездке советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрит Филипп (Васильцев) и помощник председателя ОВЦС священник Александр Ершов.

Приветствуя митрополита Волоколамского Антония, Блаженнейший Патриарх Иоанн отметил, что нынешний визит владыки в Дамаск является первым после его назначения на должность председателя Отдела внешних церковных связей. В программу этого визита входят сослужение с Блаженнейшим Патриархом Божественной литургии в храме святого великомученика Георгия в Арбине и посещение храма в Аз-Забадани, что, по мнению Его Блаженства, является прекрасной возможностью продемонстрировать взаимную поддержку и единство двух Поместных Православных Церквей, поскольку оба упомянутых храма были недавно восстановлены при содействии Московского Патриархата. Блаженнейший Патриарх Иоанн выразил глубокую благодарность Русской Православной Церкви за помощь в восстановлении храмов и других церковных объектов, пострадавших в результате военных действий в Сирии, и заверил высоких гостей в том, что в нынешние непростые времена в древней Антиохийской Православной Церкви всегда молятся о братьях из Русской Православной Церкви.

В свою очередь, митрополит Волоколамский Антоний передал Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви братское приветствие и благопожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Председатель ОВЦС поблагодарил Блаженнейшего Патриарха Иоанна за его неизменную молитвенную поддержку Русской Церкви. В ходе дальнейшей беседы обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя Церквами.

После обмена памятными подарками члены делегации Русской Православной Церкви были приглашены на патриаршую трапезу, за которой братское общение было продолжено.

В тот же день митрополит Волоколамский Антоний и сопровождающие его лица посетили места, связанные с христианской историей Дамаска. В частности, они побывали в мечети Омейядов, на месте которой в древности находился христианский храм во имя святого Иоанна Предтечи и где, по преданию, покоится его честная глава, прошли по Прямой улице, упомянутой в книге Деяний святых апостолов в связи с крещением святого апостола Павла (Деян. 9. 11), побывали в доме святого апостола от семидесяти Анании, совершившего это таинство.

Русская линия