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Сводка новостей от 23 января 2023

Иерусалимский Патриарх Феофил высказал претензии Архиепископу Афинскому Иерониму
Глава Иерусалимского Патриархата не доволен тем, что архиереи Элладской Православной Церкви служат на Синае без его благословения…

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил IIIБлаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил направил в адрес Архиепископа Афинского Иеронима письмо, в котором выразил недовольство неканоническим поведением архиереев Элладской Православной Церкви, которые приезжают на Синай и без его благословения совершают богослужения в монастыре святой Екатерины, сообщает Благовест-инфо.

Патриарх Феофил указывает, что монастырь св. Екатерины в течение многих веков имеет «автокефальный, автономный и независимый статус», но в то же время он принадлежат к юрисдикции Иерусалимского Патриархата.

Тем не менее, в последние годы возникла проблема: «синайские отцы не уведомляют Иерусалимский Патриархат о приглашении иерархов из других церковных юрисдикций совершать Божественную Евхаристию в обители, в особенности в праздник св. Екатерины. Каждый год мы направляем в монастырь делегацию на этот праздник, не зная, каких иерархов других Церквей мы там встретим».

Это приводит к «каноническому беспорядку» — на последнем празднике св. Екатерины Литургию возглавил митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай, который, «видимо, по недоразумению», помянул за богослужением Синод Элладской Православной Церкви и Архиепископа Синайского, но не Иерусалимского Патриарха.

«Мы просим Ваше Блаженство рекомендовать архиереям Элладской Церкви каждый раз, когда они хотят совершать Литургию в монастыре на Святой горе Синай, уведомлять об этом Иерусалимский Патриархат, как это делают иерархи других Церквей, поскольку автономия монастыря не отменяет того факта, что он находится не на некой абстрактной территории, а в юрисдикции Иерусалимского Патриархата», — пишет Патриарх Феофил III.

Письмо подписано 21 декабря 2022 года, на сайте Иерусалимского патриархата документ появился 20 января.

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