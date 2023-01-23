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Сводка новостей от 23 января 2023

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В Киеве прошёл «молебен единства», на котором присутствовали представили УГКЦ, Фанара, РКЦ и «ПЦУ»…

В Киеве прошёл *молебен единства*, на котором присутствовали представили УГКЦ, Фанара, РКЦ и *ПЦУ*20 января 2023 года в соборе Воскресения Христова в Киеве (УГКЦ) состоялся «молебен единства», в котором приняли участие представители украинских униатов, Константинопольского Патриархата, Римско-католической церкви и украинских раскольников, сообщает СПЖ со ссыклой на пресс-службу УГКЦ.

«Молебен единства» организовала комиссия УГКЦ по межконфессиональным и межрелигиозным отношениям.

Экуменическую молитву возглавил глава УГКЦ Святослав Шевчук. В ней также приняли участие апостольский нунций на Украине Висвальдас Кульбокас (РКЦ), экзарх Фанара в Киеве епископ Михаил (Анищенко), представители «ПЦУ» и протестанты. В ходе «богослужения» провозглашались прошения «об искреннем желании единства нашего народа».

По завершении молитвы Святослав Шевчук заявил, что нынешнее действо «выражает глубочайшее желание Бога о единстве между учениками».

Экзарх Фанара отметил, что «все христианские юрисдикции прилагают усилия для того, чтобы возможными средствами приблизить это желаемое единство». По его словам, «нужно свидетельствовать о своём стремлении к единению. Именно тому единению, о котором молился Господь Иисус Христос».

Молебен завершился молитвой за Украину «Боже великий, единый».

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