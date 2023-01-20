Русская линия
Сводка новостей от 20 января 2023

Против митрополита Вышгородского Павла возбудили уголовное дело
Дело против наместника Киево-Печерской лавры было возбуждено за то, что он назвал главу «ПЦУ» Думенко «сущим бесом и самосвятом»…

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь)17 января 2023 года Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского Павла (Лебедя). Дело против владыки завели по доносу депутата Ярослава Юрчишина, которому не понравились высказывания архипастыря, сообщает СПЖ.

Преследование владыки Павла, который известен своей принципиальной позицией по отношению к украинским раскольникам, заведено по ст. 161, ч. 2 УК Украины («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии»).

Как признался доносчик Юрчишин, ему показалось, что высказывания митрополита Павла во время Рождественской проповеди про главу УПЦ Епифания (Думенко) «сеют раздор среди верующих». Позже Юрчишин подтвердил, что на основании его доноса в ГПУ дело против наместника Лавры и было возбуждено.

Во время проповеди в храме в честь прп. Агапита Печерского митрополит Павел назвал главу ПЦУ Епифания (Думенко) самосвятом, а предстоятеля УПЦ КП Филарета (Денисенко) — раскольником.

Однако нардеп Юрчишин не упомянул, что во время того же обращения митрополит Павел призвал прихожан УПЦ к тишине и молитве, а также не поддаваться ни на какие провокации представителей ПЦУ.

Русская линия

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Против митрополита Вышгородского Павла возбудили уголовное дело
Дело против наместника Киево-Печерской лавры было возбуждено за то, что он назвал главу «ПЦУ» Думенко «сущим бесом и самосвятом»...

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