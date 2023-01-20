Русская линия
Сводка новостей от 20 января 2023

Архиепископ Афинский Иероним открыто признался в греческом этнофелитизме
Предстоятель Элладской Православной Церкви заявил, что всегда будет поддерживать все начинания Фанара, так как «мы одна семья»…

Архиепископ Афинский Иероним и митрополит Халкидонский ЭммануилПредстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Иероним публично заявил, что в своих действиях в церковных делах исходит не из канонов Церкви, а из того, что Фанар и Элладская Церковь — это «одна семья». В связи с этим он заявил, что не может не поддерживать Патриарха Константинопольского Варфоломея в «украинском» и других вопросах, сообщает СПЖ со ссылкой на портал «Ромфея».

Эти заявления прозвучали в Афины во время визита в Грецию делегации Фанара, возглавляемой митрополитом Халкидонским Эммануилом. В состав делегации вошли глава «Ордена Святого Андрея Первозванного» Антониос Либеракис, духовник ордена Александр Карлуцос и директор офиса представительства Константинопольского патриархата в Афинах митрополит Лаодикийский Феодорит.

Митрополит Халкидонский Эммануил, который принимал активное участие в процессе признания украинских раскольников, поблагодарил архиепископа Иеронима за его поддержку Фанара.

В свою очередь митрополит Лаодикийский Феодорит подчеркнул, что архиепископ Иероним «уважает институты и особенно Вселенский патриархат» и «стоит близко к Матери-Церкви».

Представитель Фанара особо подчеркнул поддержку Архиепископа Иеронима, «когда Вселенский патриархат предоставил автокефалию Церкви Украины».

Отвечая на эти слова, глава Элладской Церкви отметил, что «не мог делать ничего другого, кроме как быть рядом с Патриархом Варфоломеем». «Мы — одна семья», — заключил он.

Русская линия

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