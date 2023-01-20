Глава Синодального отдела прокомментировал выступление председателя ОВЦС МП в ООН и реакцию на это выступление международного сообщества…

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера», прокомментировал выступление председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, сообщает Патриархия.Ru.

В. Легойда отметил историческую значимость этого события. Впервые в истории высокопоставленный представитель Русской Православной Церкви выступил в дистанционном формате в Совете Безопасности ООН на заседании, которое было инициировано Россией и касалось религиозной ситуации на Украине, подчеркнул гость программы.

Представитель Церкви отметил, что по собственной оценке митрополита Антония, к сожалению, содержательного диалога не получилось; выступавшие озвучивали подготовленные тексты, игнорируя все те факты, которые приводились в выступлении председателя ОВЦС.

По словам Владимира Легойды, выступление в защиту православных верующих является следствием очевидного разворота украинской власти в сторону серьёзного давления на духовенство и общины канонической Православной Церкви на Украине.

По его мнению, «попытка Украинской Православной Церкви подчеркнуть свою полную автономность в любой области и отсутствие связи с Русской Православной Церковью объяснима этим давлением, но, к сожалению, как мы видим, не приносит желаемых результатов».

Видимо, этим также следует объяснить то, что в ОВЦС УПЦ выразили демонстративное недовольство выступлением митрополита Волоколамского Антония в защиту УПЦ в ООН. Мол, УПЦ сама может себя защитить и не нуждается в помощи Русской Церкви.

Отвечая на вопрос ведущего программы о предполагаемой конечной цели преследований, глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ не исключил существования у украинских властей намерений полностью уничтожить единственную каноническую Церковь на Украине. При этом, по его словам, важно учитывать, что «есть правовой аспект, а есть верующие люди, которые пока не очень охотно переходят в раскольнические структуры, и для любой власти это должно быть очень серьёзным вопросом».

«Происходящее уже не выглядит как атака на каноническую Церковь, но как общий удар по религиозности на Украине. Всё это уже мало связано с верой, с религией, с содержательными вещами», но сводится к «захватам и давлению на религиозные чувства», — заключил В. Легойда.

Русская линия