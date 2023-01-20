20 января 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Ливан. В поездке митрополита Антония сопровождают советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук и помощник председателя ОВЦС священник Александр Ершов, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

По прибытии в Бейрут митрополит Антоний и сопровождающие его лица направились в Подворье Русской Православной Церкви, где их радушно встречал его настоятель, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрит Филипп (Васильцев).

Затем делегация Русской Православной Церкви посетила храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Жаль Эль Диб, реконструируемый при содействии ОВЦС на средства Фонда поддержки христианской культуры и наследия. С 2020 года по благословению правящего архиерея местной епархии Антиохийского Патриархата митрополита Гор Ливанских Силуана в этом храме совершаются богослужения для русской православной общины Ливана.

Митрополит Гор Ливанских Силуан и митрополит Волоколамский Антоний в сослужении арабского духовенства и архимандрита Филиппа (Васильцева) совершили благодарственный молебен.

В храме присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Ливанской Республике А.Н. Рудаков, исполнительный директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Е.И. Скопенко, руководитель работ по реконструкции храма архитектор Д. Наамен, многочисленные прихожане русской православной общины.

Молитвословия совершались на арабском и церковнославянском языках.

По окончании богослужения митрополит Гор Ливанских Силуан обратился к высоким гостям со словами приветствия: «Молюсь, чтобы Пресвятая Богородица, Небесная покровительница данного храма, вместе с Иоанном Предтечей, святыми Антонием и Силуаном были заступниками вашей честной делегации во время посещения вами пределов нашей Антиохийской Церкви, а также о том, чтобы этот визит был плодотворным. Вся земля нуждается ныне в наших молитвах и молитвах Небесных угодников Божиих, чтобы мы все могли пребывать в мире».

«Я благодарен за добрые, святые отношения между двумя нашими Церквами — Антиохийской и Русской, — сказал также иерарх. — Особую признательность хотелось бы выразить лично Его Высокопреосвященству митрополиту Антонию и всем членам его делегации, потому что существующие между нами братская любовь и дружба очень важны в сегодняшнем мире».

Как отметил владыка Силуан, принимать гостей из Русской Православной Церкви — большая радость для него и для членов общины Благовещенского храма в Жаль Эль Диб, живущих в Ливане, но приехавших со всего мира — из России, Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран: «Эти люди прибыли сюда из разных мест, однако здесь они вместе живут и здесь же участвуют в Литургии. Мы надеемся, что через несколько месяцев завершатся реставрационные работы и в храме вновь будут совершаться службы».

В ответном слове митрополит Волоколамский Антоний подчеркнул, что все члены делегации с большой радостью посещают благословенную Антиохийскую Православную Церковь, её епархию Гор Ливанских, начав визит с Благовещенского храма в Жаль Эль Диб.

Этот храм владыка Антоний посещал чуть больше года назад. «Когда мы приезжали сюда с отцом Филиппом, он рассказывал мне об идее устроить здесь храм для тех верующих, кто имеет духовную связь с Русской Церковью, — поделился воспоминаниями архипастырь. — Мы тогда молились на сем месте и испрашивали Божия благословения на это начинание. И сейчас мы благодарим Бога, потому что началась активная фаза реставрации церкви. Мы молились сегодня о том, чтобы Господь благословил скорое завершение этого проекта, чтобы вскоре здесь появился дом для всех верующих, которые хотели бы молиться на родном языке и следовать русской православной литургической традиции». Он подчеркнул, что это стало возможно благодаря благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Гор Ливанских Силуана, а также благодаря большому содействию Фонда поддержки христианской культуры и наследия.

«В течение многих лет, владыка Силуан, Вы жили за границей, где окормляли паству Антиохийской Православной Церкви, проживающую вне Ливана, поэтому по собственному опыту знаете, как важно для людей, живущих вдали от Родины, чувствовать себя в храме как дома, — сказал председатель ОВЦС. — Вы предоставили нам такую возможность здесь, и мы за это очень Вам благодарны. Молимся о Божией помощи в Ваших трудах, о благословении Господа в служении Антиохийской Церкви. Мы понимаем, что служение это совершается в сложных обстоятельствах, поэтому знайте, что Русская Православная Церковь полностью вас поддерживает. В своих молитвах мы всегда с вами».

Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрит Филипп (Васильцев) подчеркнул: «Визит митрополита Волоколамского Антония в Антиохийский Патриархат начинается с древней ливанской земли, с храма Благовещения Пресвятой Богородицы, который передан нам благословением Высокопреосвященнейшего митрополита Силуана для нужд общины Русской Православной Церкви в Ливане. Сегодня вы можете увидеть, какие работы уже выполнены благодаря содействию Фонда поддержки христианской культуры и наследия, а также трудам помощников владыки Силуана».

Он упомянул о том, что община собралась в этот день, чтобы помолиться о продолжении работ и о том, чтобы этот храм был местом притяжения живущих в стране верующих Русской Православной Церкви, куда они могли бы прийти каждый день и где можно было бы построить литургическую жизнь на основании русских православных традиций. В заключение архимандрит Филипп преподнес митрополиту Антонию в дар панагию в виде ливанского кедра.

После этого председатель ОВЦС и сопровождающие его лица были приглашены в митрополию Гор Ливанских, где состоялась беседа с митрополитом Силуаном. Иерархи обменялись мнениями о положении христиан на Ближнем Востоке и во всем мире, обсудили ряд других тем, представляющих взаимный интерес. На память о состоявшейся встрече митрополит Волоколамский Антоний подарил митрополиту Гор Ливанских Силуану святую панагию.

Русская линия