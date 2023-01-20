Формально в данном проекте закона говорится о запрете деятельности религиозных организаций, управляемых из России, но все понимают, что речь идёт именно о УПЦ…

19 января 2023 года, в праздник Крещения Господня, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций», который призван запретить деятельность Украинской Православной Церкви на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передаёт портал «Православная жизнь».

«Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ „О свободе совести и религиозных организациях“, „О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований“, которые делают невозможной деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что законодательная инициатива Кабмина направлена «на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов».

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций» (№ 8371) зарегистрирован на сайте Верховной Рады 19 января 2023 года.

1 декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров Украины «внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций в соответствии с нормами международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины в связи со вступлением в Совет Европы».

Все понимают, что в случае принятия этого законопроекта, речь будет идти о полном запрете Украинской Православной Церкви, которая сейчас всячески пытается отмежеваться от Русской Православной Церкви, но это нисколько не убеждает украинских чиновников, добивающихся полного подчинения канонической Церкви украинским раскольникам.

Русская линия