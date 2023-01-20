Украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о полном запрете УПЦ
Формально в данном проекте закона говорится о запрете деятельности религиозных организаций, управляемых из России, но все понимают, что речь идёт именно о УПЦ…
19 января 2023 года, в праздник Крещения Господня, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций», который призван запретить деятельность Украинской Православной Церкви на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передаёт портал «Православная жизнь».
«Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ „О свободе совести и религиозных организациях“, „О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований“, которые делают невозможной деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины», — сказано в сообщении.
Отмечается, что законодательная инициатива Кабмина направлена «на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов».
Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций» (№ 8371) зарегистрирован на сайте Верховной Рады 19 января 2023 года.
1 декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров Украины «внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций в соответствии с нормами международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины в связи со вступлением в Совет Европы».
Все понимают, что в случае принятия этого законопроекта, речь будет идти о полном запрете Украинской Православной Церкви, которая сейчас всячески пытается отмежеваться от Русской Православной Церкви, но это нисколько не убеждает украинских чиновников, добивающихся полного подчинения канонической Церкви украинским раскольникам.
Украинское правительство внесло в Верховную Раду законопроект о полном запрете УПЦ Формально в данном проекте закона говорится о запрете деятельности религиозных организаций, управляемых из России, но все понимают, что речь идёт именно о УПЦ...