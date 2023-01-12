Русская линия
Сводка новостей от 12 января 2023

Митрополит Берлинский Марк: Отказ Украинской Православной Церкви от поминовения Святейшего Патриарха Кирилла никак не изменил враждебного отношения к ней украинских властей
Курс Киева на запрет УПЦ перекликается с гонениями на ранних христиан, но осуществляют его не язычники, а люди, называющие себя христианами, обратил внимание владыка…

Митрополит Берлинский МаркКурс властей Украины на запрет Украинской Православной Церкви напоминает гонения на ранних христиан, однако представляет собой худшую версию таких гонений, заявил РИА Новости митрополит Берлинский и Германский Марк.

«С моей точки зрения, это ситуация с гонениями. перекликается с гонениями на христиан первого века. Только она хуже, потому что их осуществляют люди, которые были прихожанами нашей Церкви, а теперь действуют против Неё», — подчеркнул представитель РПЦЗ.

По словам архипастыря, украинские власти добиваются объявления канонической УПЦ несуществующей Церковью, а также её полного запрета на всей территории страны. «Если в некоторых регионах УПЦ уже запрещена, то её хотят запретить повсеместно», — указал митрополит Марк.

Он отметил, что УПЦ, которая наделена автономией от Русской Православной Церкви, была вынуждена разорвать связи с ней под огромным давлением киевских властей. «Они больше не поминают Патриарха Московского и всея Руси, что по канонам является нонсенсом, и согласились делать (это) для того, чтобы не подвергаться преследованиям. Тем не менее, это, похоже, не имеет никакого значения для правительства (Украины) и для тех, кто желает, чтобы Церковь подвергалась гонениям», — резюмировал владыка.

Русская линия

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Митрополит Берлинский Марк: Отказ Украинской Православной Церкви от поминовения Святейшего Патриарха Кирилла никак не изменил враждебного отношения к ней украинских властей
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