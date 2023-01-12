Здесь покоятся останки других Патриархов Иерусалимских — уроженцев Хоры: Кирилла II, Иерофея и Тимофея…

Бывший Патриарх Иерусалимский Ириней, скончавшийся 10 января 2023 года в Афинах, был похоронен на следующий день на своей малой родине — острове Самос в Эгейском море, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times и сайт Иерусалимского Патриархата.

Отпевание 83-летнего иерарха возглавил в Успенской церкви городка Хора — в прошлом столицы острова — митрополит Самосский и Икарийский Евсевий.

В полдень в среду гроб с телом покойного был предан земле на кладбище монастыря Святого Креста неподалеку от Хоры. На этом же кладбище покоятся останки других Патриархов Иерусалимских — уроженцев Хоры: Кирилла II, Иерофея и Тимофея.

От Иерусалимского Патриархата на похоронах присутствовали митрополит Назаретский Кириак, священник Назаретской епархии о. Симеон и экзарх Гроба Господня в Афинах архимандрит Рафаил.

Проводить Патриарха Иринея в последний путь также пришли многочисленные клирики, представители местных властей и миряне.

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