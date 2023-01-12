Русская линия
Сводка новостей от 12 января 2023

Бывшего Патриарха Иерусалимского Иринея похоронили на греческом острове Самос
Здесь покоятся останки других Патриархов Иерусалимских — уроженцев Хоры: Кирилла II, Иерофея и Тимофея…

Бывшего Патриарха Иерусалимского Иринея похоронили на греческом острове СамосБывший Патриарх Иерусалимский Ириней, скончавшийся 10 января 2023 года в Афинах, был похоронен на следующий день на своей малой родине — острове Самос в Эгейском море, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times и сайт Иерусалимского Патриархата.

Отпевание 83-летнего иерарха возглавил в Успенской церкви городка Хора — в прошлом столицы острова — митрополит Самосский и Икарийский Евсевий.

В полдень в среду гроб с телом покойного был предан земле на кладбище монастыря Святого Креста неподалеку от Хоры. На этом же кладбище покоятся останки других Патриархов Иерусалимских — уроженцев Хоры: Кирилла II, Иерофея и Тимофея.

От Иерусалимского Патриархата на похоронах присутствовали митрополит Назаретский Кириак, священник Назаретской епархии о. Симеон и экзарх Гроба Господня в Афинах архимандрит Рафаил.

Проводить Патриарха Иринея в последний путь также пришли многочисленные клирики, представители местных властей и миряне.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Клирики из Африки завершили обучение на курсах подготовки священнослужителей в Москве
К моменту окончания обучения четыре ставленника были рукоположены митрополитом Клинским Леонидом в сан пресвитера, один — в сан диакона...

Бывшего Патриарха Иерусалимского Иринея похоронили на греческом острове Самос
Здесь покоятся останки других Патриархов Иерусалимских — уроженцев Хоры: Кирилла II, Иерофея и Тимофея...

Христианское население на Святой Земле составляет всего 2%
Сейчас в Израиле проживает около 182 тысяч христиан, говорится в отчёте Центрального статистического бюро еврейского государства...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святителя Макария, митрополита Московского, а также архиепископа Никона (Рождественского)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика