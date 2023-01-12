Сейчас в Израиле проживает около 182 тысяч христиан, говорится в отчёте Центрального статистического бюро еврейского государства…

100 лет назад христиане составляли около 10% населения Святой Земли. В частности, они составляли 86% населения Вифлеема и 25% населения Иерусалима. Однако сегодня ситуация намного печальнее: христиане составляют всего 2% от общей численности населения Святой Земли, в том числе 12−30% населения Вифлеема и 2% населения Иерусалима, сообщает Православие.Ru.

Тем не менее, согласно новому отчету Центрального статистического бюро Израиля, к 2022 году число христиан на Святой Земле немного увеличилось.

Сейчас в Израиле проживает около 182 000 христиан: примерно 1,9% населения страны. Таким образом, число христиан увеличилось на 2% за 2021 год.

75,8% христиан в Израиле — это арабы (6,9% всей арабской общины страны). Большинство арабов-христиан проживает в Назарете (21 100 человек), Хайфе (16 700), Иерусалиме (12 900) и Шфараме (10 500).

Суммарный коэффициент рождаемости на Святой Земле — примерно 1,8 ребенка на одну христианку репродуктивного возраста, а средний размер христианского домохозяйства составляет 3,06 человека (3,05 человека для иудейских домохозяйств и 4,46 для мусульманских домохозяйств).

На Святой Земле представлены многочисленные христианские деноминации и юрисдикции: Православная Церковь, Римско-Католическая церковь, Армянская Апостольская церковь, Коптская церковь, Мелькитская Греко-Католическая церковь, Маронитская Католическая церковь, Сиро-Яковитская церковь, Сирийская Католическая церковь, Эфиопская церковь, Армянская Католическая церковь, Халдейская Католическая церковь, Англиканская церковь и Лютеранская церковь. Также присутствуют евангелические протестантские церкви, но официально они властями не признаны.

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