Заблуждаются те правители государств, которые желают видеть Церковь у себя в зависимости. Об этом и других аспектах церковной ситуации на Украине рассказал в Рождественском интервью порталу «Традиция» митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Mitropolia.md.

«Те руководители, которые хотят иметь карманную Церковь, они очень сильно ошибаются. Потому что земная жизнь коротка, а Церковь основана самим Иисусом Христом, и она вечна. Поэтому мы должны поклоняться Господу, а не тем, кто временно находится у руля государства», − сказал первоиерарх, комментируя гонения на Украинскую Православную Церковь, которым ее иерархия и верующие подвергаются в последние месяцы со стороны властей страны.

Митрополит Владимир считает, что именно власти должны уважать Церковь и молиться в ней, «а не Церковь их должна чествовать», поскольку она и так на каждом богослужении молится за руководство страны, армию и всех христиан. «Мы не можем принадлежать какому-то одному государству или какой-то политической партии», − подчеркнул Предстоятель.

«Мы очень сожалеем, когда в той или иной стране Церковь подвергается гнёту. Мы знаем, что Церковь едина. Главой Церкви является Спаситель Христос. Но находясь в той или иной стране, она получает и соответствующее название. Как, например, Православная Церковь Молдовы, Украинская Церковь, Русская Церковь, Румынская Церковь, Церковь Греции и так далее», − пояснил владыка.

В положительном ключе он отметил аспект, «когда христиане являются патриотами Церкви и не являются националистами». «Патриот Церкви старается, чтобы Церковь торжествовала, чтобы Церковь чествовали, чтобы через Церковь он получил жизнь будущую, жизнь вечную — вместе с Богом, Который и является Главой Церкви. Но очень плохо, когда мы притягиваем Церковь к себе — будь то глава государства, будь то иногда политическая партия. И из христиан мы изменяемся в националистов», − заключил митрополит Владимир.

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