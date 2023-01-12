К моменту окончания обучения четыре ставленника были рукоположены митрополитом Клинским Леонидом в сан пресвитера, один — в сан диакона…

Клирики из Африки завершили обучение на курсах подготовки священнослужителей в Москве

21 ноября 2022 года по благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида пять ставленников из африканских стран (Камеруна, Малави, Нигерии и ЮАР) прибыли в Москву для прохождения обучения на краткосрочных курсах подготовки священнослужителей, сообщает Патриархия.Ru.

Курсы были организованы и проведены Патриаршим экзархатом Африки и Синодальным миссионерским отделом на базе Сретенской духовной академии при поддержке миссионерского факультета Российского православного университета.

До поступления на курсы все кандидаты имели определенную богословскую подготовку. В рамках краткосрочной программы слушатели курсов получили возможность углубить и систематизировать свои знания в области православного богословия, истории Церкви, литургики, богослужебного устава. В процессе прохождения богослужебной практики в храме святителя Николая при Синодальном миссионерском отделе, а также в других храмах и монастырях Москвы под руководством опытных пастырей ставленники приобрели необходимые для клириков навыки совершения богослужений, прикоснулись к богослужебной традиции Русской Православной Церкви.

Важной частью учебной программы было посещение Троице-Сергиевой лавры, а также более десяти монастырей и храмов в Москве и Переславской епархии, знакомство с жизнью русских монашеских обителей и приходов.

К моменту окончания обучения четыре ставленника были рукоположены митрополитом Клинским Леонидом в сан пресвитера, один — в сан диакона.

10 января 2023 года в актовом зале Синодального миссионерского отдела председатель Отдела епископ Луховицкий Евфимий вручил новым клирикам Патриаршего экзархата Африки свидетельства об окончании краткосрочных курсов подготовки священнослужителей. Владыка Евфимий поздравил клириков с окончанием обучения на курсах и пожелал ревностного служения на ниве просвещения народов своих стран светом Православия.

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