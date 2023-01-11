11 января 2023 года Предстоятель Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан принял в своей резиденции в Скопье председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония, прибывшего в Северную Македонию с рабочим визитом по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече приняли участие члены Священного Синода Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии: митрополит Преспанско-Пелагонийский Петр, митрополит Дебарско-Кичевский Тимофей, секретарь Синода Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии епископ Гераклейский Климент. Во встрече также участвовали советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) и помощник председателя ОВЦС священник Александр Ершов, сопровождающие митрополита Волоколамского Антония в поездке, а также Чрезвычайный и Полномочный посол России в Северной Македонии С.А. Баздникин.

Митрополит Волоколамский Антоний передал Блаженнейшему Архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану приветствие и тёплые благопожелания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ещё раз поздравив Предстоятеля Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии с предоставлением ей канонической автокефалии.

В атмосфере любви и братского взаимопонимания участники встречи обменялись мнениями по вопросам текущей обстановки в православном мире, обсудив перспективы развития отношений между Московским Патриархатом и Македонской Православной Церковью — Охридской Архиепископии и затронув ряд других тем, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Кроме того, митрополит Антоний и Блаженнейший Архиепископ Стефан направились в кафедральный собор во имя святого равноапостольного Климента Охридского. Здесь Блаженнейшний владыка Стефан и митрополит Антоний осенили присутствовавших святым Крестом. Затем владыка Антоний и сопровождающие его в поездке лица поклонились мощам преподобного Иоанникия Ракотинского.

В тот же день гости из Русской Православной Церкви посетили монастырь святого великомученика и целителя Пантелеимона в Горно-Нерези (1164 г.), где осмотрели фрески собора Архистратига Михаила и иные достопримечательности в сопровождении секретаря Синода Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии епископа Гераклейского Климента и настоятеля обители игумена Агафона (Апостоловского), рассказавшего о ее многовековой истории и современной монашеской жизни.

В память о посещении монастыря игумен Агафон преподнес в дар митрополиту Антонию икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия». Председатель ОВЦС также побывал в храме Рождества Пресвятой Богородицы (1835), одном из наиболее крупных в македонской столице.

В паломничестве митрополита Волоколамского Антония сопровождали советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) и помощник председателя ОВЦС священник Александр Ершов.

Русская линия