В Минкульте Украины заявили, что вопрос по Нижней лавре, которая остаётся за УПЦ, «будет решён» в начале февраля…

7 января 2023 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил Espreso. tv, что в начале февраля будет решение Межведомственной комиссии по Нижней Лавре, богослужения в которой продолжает совершать духовенство Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ.

По его словам, Межведомственная комиссия, на основании заключения которой УПЦ потеряла контроль над Верхней частью Киево-Печерской лавры, изучает положение дел в Нижней лавре.

«Межведомственная комиссия даст ответы на эти вопросы, насколько корректно, учитывая закон, использовалось такое имущество. Она должна действовать в течение двух месяцев. Если я не ошибаюсь, её действие должно завершиться в начале февраля. Комиссия будет работать и в Нижней Лавре также», — отметил министр.

Кроме того, по словам чиновника, отдельно комиссия Минкульта изучит вопрос пользования религиозными организациями других объектов государственной собственности.

«И я думаю, что и наша комиссия, министерская, также рассмотрит и другие объекты, которые находятся в пользовании религиозных организаций. И Почаевскую Лавру, возможно», — добавил Ткаченко.

Как он пояснил, бесплатное пользование такими объектами является временным.

«По законодательству аренда (Киево-Печерской лавры, — Ред.) сейчас непозволительна, здесь было пользование бесплатное. Если мы говорим о бесплатном пользовании, оно, в первую очередь, предоставляется временно. Относительно дальнейших решений: нужны выводы межведомственной комиссии, которая была создана для того, чтобы изучить характер и порядок использования объектов, принадлежащих государству, религиозными организациями. И уже после этого принимать какие-то консолидированные, последовательные решения», — подчеркнул Ткаченко.

Таким образом, украинские чиновники готовятся полностью изгнать верующих и духовенство Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской и Почаевской лавр. Более того, решением президента Зеленского был лишён украинского гражданства наместник Святогорской лавры владыка Арсений, что может означать, что в ближайшее время украинские власти попытаются изгнать УПЦ и из этой обители.

Русская линия