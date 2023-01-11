Сегодня день памяти видного военного и общественного деятеля, одного из заметных национальных теоретиков Ростислава Андреевича Фадеева, который скончался 29 декабря 1883 г.

Р.А.Фадеев родился в Екатеринославе 28 марта 1824 г. в старинной дворянской семье. Его мать — урожденная княжна Долгорукая; Отец — занимал ряд важных административных постов, в 1840-х был саратовским губернатором, затем — управляющим государственными имуществами на Кавказе. Ростислав с юности предназначался к военной деятельности и был отправлен учиться в артиллерийское училище, но окончить его «из-за живости характера» не смог, тем не менее, дослужившись со временем до чина генерала. Провоевав с 1844 по 1859 гг. на Кавказе, вместе с Наместником Кавказа князем А.И.Барятинским принимал капитуляцию Шамиля, чье личное знамя Наместник Кавказа подарил Фадееву. В дальнейшем Р.А.Фадеев написал книгу «60 лет Кавказской войны», содержавшую не только военно-исторический, но и ценнейший этнографический материал.

Из-за несогласия с военной реформой Д.А.Милютина в 1866 г. вышел в отставку и посвятил себя публицистике и научным занятиям. Выступил с рядом статей по славянскому вопросу со славянофильских позиций. Важное теоретическое значение имеют его работы «Чем нам быть?» (1874) и «Письма о современном состоянии России» (1880). В 1875 г. отправился в Египет, где стал командующим армией хедива (правителя), надеясь подготовить ее к войне с турками. Разочаровавшись в арабах, в 1876 г. прибыл в Сербию, где в это время вспыхнуло восстание против турецкого ига. Во время Русско-турецкой войны 1877−78 гг. был официальным представителем России в Черногории. После злодейского убийства террористами Императора Александра II Фадеев оказался среди инициаторов создания тайной контрреволюционной организации «Священная дружина», прообраза русских монархических союзов 1905—1906 гг.

Сегодня мы также вспоминаем и видного правого государственного деятеля, члена Государственного Совета, сенатора Александра Семеновича Стишинского, скончавшегося в изгнании 11 января 1922 г.

Он родился 18 июня 1851 г. в семье офицера, со временем дослужившегося до звания генерал-майора. Образование получил на юридическом факультете Московского университета, в котором вместе с ним учились и его двоюродные братья — Н.В.Муравьев (будущий министр юстиции) и А.С.Ермолов (будущий министр земледелия). Стишинский прошел все ступени государственной службы, став крупным сановником Царской России. С 1904 г. состоял членом Государственного Совета, в котором стал одним из самых активных деятелей правой группы и состоял в «Бюро для взаимной осведомленности и совместных действий правых деятелей», под председательством князя А.А.Ширинского-Шихматова. Стишинский также состоял членом старейшей монархической организации — Русского Собрания, а также — членом Совета Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III и председателем его исполнительного отдела.

Александр Семенович считался знатоком земельного вопроса, одно время возглавлял ведомство земледелия и землеустройства. В 1916 г. помимо присутствия в Госсовете назначен сенатором, а также председателем Особого комитета по борьбе с немецким засильем. 1 марта 1917 г. сразу после февральского переворота Стишинский был арестован и заключен в тюрьму, в течение 9 месяц он томился в Петропавловской крепости. После освобождения в декабре 1917 г. уехал в Полтаву, затем на Кубань. Несмотря на обширные познания и огромный опыт, ему удалось чуть ли не тайно получить у генерала А.И.Деникина мелкую должность по Государственному контролю из-за того, что он имел репутацию «реакционера». В 1920 г., после поражения Белого дела на Юге России, Стишинский был вынужден бежать в Константинополь, где и умер от воспаления легких.

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