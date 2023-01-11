В Русской Православной Церкви отреагировали на удаление креста с распятием Христа из Зала мира в ратуше Мюнстера в Германии…

11 января 2023 года Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ выступил с заявлением в связи с удалением креста с распятием Христа из Зала мира в ратуше Мюнстера в Германии, сообщает Патриархия.Ru.

4 ноября 2022 года немецкая газета Die Welt сообщила о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заставила городские власти Мюнстера убрать из Зала мира в исторической ратуше крест, который находился там на протяжении 482 лет. Это было сделано в ходе подготовки к переговорам глав МИД стран Группы семи (G7).

Сообщалось также, что это не первый случай устранения христианской символики из общественного пространства по инициативе политиков от германской партии «Союз-90/"3еленые»". В частности, государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот («зеленые») предложила убрать библейские надписи из Берлинского городского дворца, расположенного в центре германской столицы, и заменить их другими текстами, «более космополитичными».

В Синодальном отделе подчеркивают, что политика властей ряда европейских стран, направленная на уничтожение памяти о христианском наследии из публичного пространства, игнорирует права верующих и не опирается на народное волеизъявление. «Презрительное отношение к христианским корням приводит к подрыву идентичности европейцев, потере ими представления о нравственности, которая сформировалась за столетия на основе веры во Христа», — говорится в заявление.

«В европейской либеральной прессе принято обвинять Предстоятеля Русской Православной Церкви за его многократные свидетельства о том, что намеренное уничтожение христианской культуры в Европе несёт угрозу не только будущему континента, но и миру среди народов, которые были веками объединены общим христианским наследием. Но последние новости из Германии лишь подтверждают верность оценки ситуации Предстоятелем Русской Церкви. Прямым следствием искоренения христианских символов из общественной жизни европейцев становится незамедлительная подмена христианского наследия Европы его полной противоположностью. Так, официальная статистика показывает, например, рост приверженцев сатанизма в Германии, где их количество возросло в 16 раз за шесть лет и составило 100 000 человек», — отмечается в документе.

В заявлении также выражается солидарность с теми жителями Европы, которые выступают против уничтожения их исторической памяти. «Мир и добрососедство на общеевропейском пространстве возможны только на общем христианском базисе», — сказано в заявлении.

Русская линия