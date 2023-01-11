По словам главы «ПЦУ», украинцы не могут носить имена в честь таких святых, как Ксения Петербургская или Александр Невский…

Глава украинских раскольников лже-митрополит Сергей Думенко заявил, что украинцы должны отказаться от святого, в честь которого их крестили, если он имеет отношение к Русской Православной Церкви или России, сообщает СПЖ.

Отвечая на вопрос журналистки lb.ua, как ей быть, если она крещена в честь блаженной Ксении Петербуржской, Думенко ответил, что теперь нужно молиться какой-нибудь другой Ксении: «Мы можем говорить об изменении того или иного святого. Если мы возьмём Ксению, есть другие Ксении, в честь которых можно изменить дату празднования». По его словам, в случае, если человек хочет отказаться от своего святого в пользу какого-то другого, он должен подойти к священнику и получить благословение.

В то же время Думенко пожаловался, что верующие «ПЦУ» потребовали оставить русских святых в месяцеслове, потому что продолжают их почитать и любить, хотя он против этого.

«Мы вынуждены были оставить таких известных почитаемых святых, хотя знаем, какую роль в истории они иногда играли», — добавил Думенко, говоря о святой блаженной Ксении Петербуржской, благоверном князе Александре Невском и других русских святых.

Глава «ПЦУ» уверен, что присутствие этих святых в месяцеслове — временное явление, вызванное запросом прихожан, и как только сменится поколение, верующие и не вспомнят об этих угодниках Божиих.

«Так сложилось в истории, что был определённый период времени, когда мы были едины, находились в этой духовной оккупации, и нужно время для того, чтобы постепенно отойти от этой русской традиции», — заявил Думенко.

Русская линия