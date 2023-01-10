В ближайшее время они могут быть изгнаны из страны и депортированы в Россию…

Президент Украины Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28.12.2022 лишил гражданства 13 священнослужителей Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на LB.ua.

Указ официально не обнародовали под предлогом того, что он содержит персональную информацию.

Зеленский, в частности, незаконно лишил гражданства митрополита Святогорского Арсения, Тульчинского Ионафана, Черновицкого Мелетия и Днепропетровского Иринея, архиепископа Ладыжинского Сергия и многих других.

Сообщение об утрате гражданства 12-тью архипастырями и одним протоиереев получила Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть изгнаны из страны и депортированы. Очевидно, что речь идёт о России.

В список представителей УПЦ вошли представители Донецкой, Крымской, Роменской епархий, а также Одесской и Черновицко-Буковинской:

— митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких Анатолий Иванович);

— викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Аницой Сергей Леонидович);

— архиепископ Новоазовский Варсонофий (Виниченко Владимир Семенович) — Донецкая епархия;

— викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор (Доненко Николай Николаевич);

— митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко Валентин Владимирович);

— митрополит Роменский и Бурынский Иосиф (Масленников Алексей Александрович) — Роменская епархия;

— митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний Иван Петрович);

— викарий Донецкой епархии архиепископ Волновахский Амвросий (Скобиола Андрей Петрович);

— архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов Александр Борисович);

— митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец Ростислав Филиппович);

— архиепископ Константиновский Паисий (Шинкарев Виктор Сергеевич);

— митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры (Яковенко Игорь Федорович);

— протоиерей Виктор (Градомский), настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия).

По данным LB.ua сейчас изучается возможность введения подобных мер ещё против шести архипастырей.

Русская линия