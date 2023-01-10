Зеленский незаконно лишил украинского гражданства более десяти архиереев УПЦ
В ближайшее время они могут быть изгнаны из страны и депортированы в Россию…
Президент Украины Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28.12.2022 лишил гражданства 13 священнослужителей Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на LB.ua.
Указ официально не обнародовали под предлогом того, что он содержит персональную информацию.
Зеленский, в частности, незаконно лишил гражданства митрополита Святогорского Арсения, Тульчинского Ионафана, Черновицкого Мелетия и Днепропетровского Иринея, архиепископа Ладыжинского Сергия и многих других.
Сообщение об утрате гражданства 12-тью архипастырями и одним протоиереев получила Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть изгнаны из страны и депортированы. Очевидно, что речь идёт о России.
В список представителей УПЦ вошли представители Донецкой, Крымской, Роменской епархий, а также Одесской и Черновицко-Буковинской:
— митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких Анатолий Иванович);
— викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Аницой Сергей Леонидович);
— архиепископ Новоазовский Варсонофий (Виниченко Владимир Семенович) — Донецкая епархия;
— викарный архиерей, епископ Ялтинский Нестор (Доненко Николай Николаевич);
— митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко Валентин Владимирович);
— митрополит Роменский и Бурынский Иосиф (Масленников Алексей Александрович) — Роменская епархия;
— митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний Иван Петрович);
— викарий Донецкой епархии архиепископ Волновахский Амвросий (Скобиола Андрей Петрович);
— архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов Александр Борисович);
— митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец Ростислав Филиппович);
— архиепископ Константиновский Паисий (Шинкарев Виктор Сергеевич);
— митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры (Яковенко Игорь Федорович);
— протоиерей Виктор (Градомский), настоятель храма Александра Невского (Одесская епархия).
По данным LB.ua сейчас изучается возможность введения подобных мер ещё против шести архипастырей.