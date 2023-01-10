С инициативой запретить произведения Чайковского, Пушкина и Достоевского в украинских театрах выступил министр культуры Александр Ткаченко…

Министр культуры Украины Александр Ткаченко решил выступить очередным застрельщиком русофобской политики украинских властей и призвал временно ограничить на Украине исполнение произведений русских композиторов, а также постановки на произведение поэтов и писателей в ведущих театрах страны, сообщает РИА Новости.

«Если для Путина Чайковский, Пушкин, Достоевский являются орудием его борьбы против Украины, очевидно, что должны быть введены временные ограничения исполнения их произведений в ведущих театрах», — сказал Ткаченко в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, украинские театры нашли варианты замещения, в том числе за счёт произведений украинских и европейских композиторов.

Ткаченко также заявил, что разочарован решением коллектива национальной музыкальной академии (консерватории) им. Чайковского, отказавшегося изъять из названия фамилию русского композитора.

В Русской Православной Церкви негативно оценили заявления украинского чиновника. «В нынешней ситуации остракизм, с которым столкнулась русская культура в ряде стран Запада и на Украине, уже не вызывает удивления. Попытка искоренить культуру другой страны — это не только апогей слепой ненависти, но и путь к вырождению и саморазрушению, к лишению себя в конечном счете части мировой культуры», — заявил глава Синодального отдела Владимир Легойда в своём Телеграм-канале.

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