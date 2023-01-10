Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Георгий официально приступил к своим новым обязанностям после интронизации, состоявшейся 8 января 2023 года в соборе апостола Варнавы в Никосии, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Cyprustimes.com.

На церемонии присутствовали Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II, иерархи Кипрской Православной Церкви, представители ряда Поместных Православных Церквей, других конфессий, Президент и глава парламента Республики Кипр, а также многочисленные гости.

В своей интронизационной речи избранный Архиепископ отметил, что, как показывает развитие человечества, многоплановый кризис, поразивший современный мир, будет продолжать усугубляться и неизбежно всё больше и больше людей будут искать вокруг себя источник смысла жизни. Он добавил, что с осторожностью помогать в этом верующим он считает своей первостепенной обязанностью.

«Свидетельство о Церкви станет стремлением моей жизни и служением души», − подчеркнул Архиепископ Георгий.

Интронизационной речи Блаженнейшего владыки предшествовали обращения от имени Священного Синода Кипрской Церкви митрополита Китийского Нектария и хорепископа Карпасийского Христофора. К новому Предстоятелю обратился также Архиепископ Афинский Иероним, а послания от имени Патриарха Варфоломея и папы Франциска зачитали соответственно архиепископ Фиатирский Никита и апостольский нунций Адольфо Тито.

Однако, интронизация ознаменовалась громким скандалом. Как сообщается, в церемонии демонстративно отказался принимать участие митрополит Морфский Неофит. Он заявил, что не может присутствовать там, где находятся представители украинских раскольников из «ПЦУ», а таковые присутствовали на торжествах. Соответствующее заявление об этом распространила накануне епархиальная пресс-служба Морфской епархии.

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