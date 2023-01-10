10 января 2023 года в частной клинике в Амбелокипи в Афинах на 84 году жизни отошёл ко Господу бывший Патриарх Иерусалимский Ириней I, отстранённый Синодом Иерусалимского Патриархата от Патриаршего престола в 2005 голу. Для прощальной церемонии его тело перенесут в Кафедральный собор Афин, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

О «возведении на небо своего члена и бывшего Патриарха Иерусалимского, Блаженного владыки Иринея», который «испустил последний вздох после продолжительной болезни в больнице „Эррикос Дунан“ в Афинах» проинформировало Братство Святого Гроба Господня на сайте Иерусалимской Церкви.

Блаженнейший Патриарх Ириней I (урожденный Эммануил Скопелитис) родился 17 апреля 1939 года на греческом острове Самосе. В 1953 году он отправился в Иерусалим. В 1959 году рукоположен во диакона, в 1965 году − во иеромонахи. В 1966 году окончил Афинскую богословскую школу и в том же году принял сан архимандрита. 29 марта 1981 года рукоположен во архиепископа Иерапольского. С 1979 по 2001 год был Патриаршим экзархом Гроба Господня в Афинах и ответственным за ежегодное распространение в Греции Благодатного огня в Великую Субботу. В 1994 году возведен в сан митрополита.

13 августа 2001 года владыка Ириней был избран Патриархом Иерусалимским 7 голосами из 17. Его избрание с самого начала было признано всеми вовлеченными сторонами, кроме правительства Израиля.

С 15 сентября 2001 до 6 мая 2005 года − Патриарх Иерусалимский и Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

6 мая 2005 года Священный Синод Иерусалимской Церкви принял решение об отстранении Патриарха Иринея от престола Предстоятеля, обвинив его в том, что он сдал в долгосрочную аренду еврейским компаниям церковное имущество в Старом городе. За это решение проголосовали 13 из 17 членов Синода. В июне 2005 года из-за отказа признать решение об отстранении Синод Иерусалимской Церкви лишил владыку Иринея сана и низложил до монашеского звания. С тех пор он пребывал в заточении в Иерусалимской Патриархии.

Только 25 июля 2019 года владыка был восстановлен в епископском сане в звании бывшего Патриарха Иерусалимского.

29 августа 2019 года по приглашению и сугубой просьбе Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима бывший Патриарх Иерусалимский Ириней смог покинуть Иерусалим и отправился в Грецию, где был госпитализирован. Затем владыку перевели в Центр геронтологии Афинской Архиепископии «Святой Порфирий», где он оставался до самой смерти.

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