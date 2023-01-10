Под председательством Святейшего Патриарха Кирилла в Москве состоялось совещание, посвященное обсуждению ситуации вокруг Украинской Православной Церкви…

В Русской Православной Церкви серьёзно озабочены продолжением гонений на верующих на Украине

10 января 2023 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси состоялось совещание, посвященное в том числе развитию церковно-государственных отношений на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

Участники совещания выразили серьезную озабоченность в связи с продолжением жестких преследований верующих Украинской Православной Церкви на Украине.

Особо было подчеркнуто, что впервые решением государства раскольникам была предоставлена возможность совершения «богослужения» в день Рождества Христова в Киево-Печерской лавре. При этом Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий не имел возможности возглавить праздничную Литургию в стенах этой обители.

Знаком крайнего выражения давления на верующих стала информация о «приостановлении гражданства» ряда архиереев Украинской Церкви, которое, по имеющимся данным, может угрожать еще десяткам из них.

В совещании приняли участие управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда, советник Святейшего Патриарха протоиерей Николай Балашов и первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В. Щипков.

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