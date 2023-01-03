В новогоднюю ночь в Москве и Санкт-Петербурге прошли массовые рейды по проверке документов у мигрантов…

В новогоднюю ночь Северная столица России неожиданно отличилась массовым задержанием гастарбайтеров. По имеющимся данным, во время профилактического рейда были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства и задержано порядка двух тысяч мигрантов. По ним уже приняты меры административного характера, сообщает телеканал «Царьград».

Но на этом история с задержаниями не закончилась. Председатель СК России Александр Бастрыкин решил поднять этот вопрос на более масштабный уровень и «поручил провести процессуальные проверки на предмет нарушения миграционного законодательства и возможного совершения мигрантами уголовно наказуемых деяний» в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В докладах, которые вскоре лягут на стол Бастрыкину, должны быть статистические данные о количестве мигрантов в отмеченных регионах и использовании их труда в разных сферах деятельности с указанием предприятий и компаний.

В зоне особого внимания — состояние миграционной преступности в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях. К слову, массовая облава и задержания в новогоднюю ночь прошли не только в Северной столице, но и в Москве. Задержанных, по информации источника, вывозили автобусами.

Очевидно, что массовые задержания в новогоднюю ночь стали последней каплей терпения силовиков. Ведь количество преступлений, совершённых приезжими в Россию, только растёт.

Общественность и силовики бьют тревогу: миграционные волны из Средней Азии в последние десятилетия захлестнули Россию. Это уже привело к значительному росту «национальной» преступности. По данным Генпрокуратуры, в увеличении числа преступлений против подростков серьёзную роль играют именно мигранты. А Национальный антикоррупционный комитет обращает внимание, что первыми от криминальных действий «гостей» страдают русские дети.

Даже в мирное время в России эта проблема носила острый характер, однако с началом СВО и на фоне открытых заявлений представителей стран НАТО о необходимости раскачать ситуацию в России — эта проблема приобретает архиважное значение, от решения которой зависит государственная безопасность и единство всей страны. Похоже, российские власти начали осознавать всю серьёзность этого вопроса, и нас ждут серьёзные изменения в миграционной политике.

Борьба с нелегальными мигрантами — дело хорошее, но одними проверками документов эту проблему не решить. Необходимы кардинальные меры, которые бы привели к тому, чтобы работодателям было выгодно брать на работу русскоязычное население из других регионов России, а не наживаться за счёт приезжих из Средней Азии.

Русская линия