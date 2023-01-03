Митрополит Запорожский Лука: «Кровь этого священника на вас и на детях ваших. Она навечно останется на клоунах „95 квартала“, на тех, кто продвигает антицерковные законы, на политиках, на журналистах, гонящих Церковь»

Правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале откликнулся на ужасное преступление в Виннице, где неизвестный, поддавшись антицерковным призывам в СМИ и на украинском ТВ, с ножом ворвался в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Виннице и напал на настоятеля протоиерея Антония Ковтонюка, перерезав ему горло.

Ниже мы публикуем комментарий владыки целиком:

«Протоиерею Антонию Ковтонюку, настоятелю Покровского храма города Винницы, перерезали горло. Бытовое преступление? Обычная уголовщина? Нет. Это символический ответ на многомиллионное обращение паствы УПЦ к политикам, которые решили перерезать горло у нашей Церкви. Это прямое следствие призывов к насилию и геноциду против нашего духовенства и верующих со стороны циничных клоунов «95-го квартала» и тех хозяев, которые их вдохновляют на богохульство и кощунство. Это прямое следствие пропаганды СМИ, которые систематично и планомерно разрушают Украину путём стравливания между собой граждан нашей страны.

Что я могу сказать по этому поводу? К сожалению, я почти уверен, что эта жертва ничего не изменит, покаяния богоборцев не будет. Первая новость, которую я прочитал в светских СМИ об этом преступлении, начиналась так: «В Виннице мужчина напал на попа московского патриархата». Эта мученически пролитая кровь будет только радовать сатанистов.

Клоуны, журналисты, политики, которые служат дьяволу, будут продолжать подсчитывать, сколько ноликов прибавилось в их доходах и преумножать полученные от слуг антихриста денежки. Но в чём я уверен, так это в том, что в конце всех этих «ноликов» появится знак бесконечности. Это будет бесконечность вечной муки, которую они себе гарантированно заработали всей своей жизнью.

Богоборцы перерезали горло не священнику, а Христу, которому этот батюшка служил. «Кровь Его на нас и на детях наших», — так ответили иудеи Пилату на его просьбу о помиловании Спасителя. Я же повторю это в отношении всех, кто сегодня радуется этой пролитой крови. Кровь этого священника на вас и на детях ваших. Она навечно останется на клоунах «95 квартала», на тех, кто продвигает антицерковные законы, на политиках, на журналистах, гонящих Церковь — её хватит на всех вас. И поверьте, если не в этой жизни, то на Суде Божием вы за всё ответите".

Русская линия