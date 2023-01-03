Митрополит Запорожский Лука: «Кровь этого священника на вас и на детях ваших. Она навечно останется на клоунах „95 квартала“, на тех, кто продвигает антицерковные законы, на политиках, на журналистах, гонящих Церковь»
Правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ прокомментировал нападение на протоиерея Антония Ковтонюка, которому неизвестный перерезал горло прямо в храме…
Правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале откликнулся на ужасное преступление в Виннице, где неизвестный, поддавшись антицерковным призывам в СМИ и на украинском ТВ, с ножом ворвался в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Виннице и напал на настоятеля протоиерея Антония Ковтонюка, перерезав ему горло.
Ниже мы публикуем комментарий владыки целиком:
«Протоиерею Антонию Ковтонюку, настоятелю Покровского храма города Винницы, перерезали горло. Бытовое преступление? Обычная уголовщина? Нет. Это символический ответ на многомиллионное обращение паствы УПЦ к политикам, которые решили перерезать горло у нашей Церкви. Это прямое следствие призывов к насилию и геноциду против нашего духовенства и верующих со стороны циничных клоунов «95-го квартала» и тех хозяев, которые их вдохновляют на богохульство и кощунство. Это прямое следствие пропаганды СМИ, которые систематично и планомерно разрушают Украину путём стравливания между собой граждан нашей страны.
Что я могу сказать по этому поводу? К сожалению, я почти уверен, что эта жертва ничего не изменит, покаяния богоборцев не будет. Первая новость, которую я прочитал в светских СМИ об этом преступлении, начиналась так: «В Виннице мужчина напал на попа московского патриархата». Эта мученически пролитая кровь будет только радовать сатанистов.
Клоуны, журналисты, политики, которые служат дьяволу, будут продолжать подсчитывать, сколько ноликов прибавилось в их доходах и преумножать полученные от слуг антихриста денежки. Но в чём я уверен, так это в том, что в конце всех этих «ноликов» появится знак бесконечности. Это будет бесконечность вечной муки, которую они себе гарантированно заработали всей своей жизнью.
Богоборцы перерезали горло не священнику, а Христу, которому этот батюшка служил. «Кровь Его на нас и на детях наших», — так ответили иудеи Пилату на его просьбу о помиловании Спасителя. Я же повторю это в отношении всех, кто сегодня радуется этой пролитой крови. Кровь этого священника на вас и на детях ваших. Она навечно останется на клоунах «95 квартала», на тех, кто продвигает антицерковные законы, на политиках, на журналистах, гонящих Церковь — её хватит на всех вас. И поверьте, если не в этой жизни, то на Суде Божием вы за всё ответите".
Митрополит Запорожский Лука: «Кровь этого священника на вас и на детях ваших. Она навечно останется на клоунах „95 квартала“, на тех, кто продвигает антицерковные законы, на политиках, на журналистах, гонящих Церковь» Правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ прокомментировал нападение на протоиерея Антония Ковтонюка, которому неизвестный перерезал горло прямо в храме...