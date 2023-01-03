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Сводка новостей от 3 января 2023

Отношения Русской и Антиохийской Церкви продолжают укрепляться
Блаженнейший Патриарх Иоанн принял представителя Русской Православной Церкви при Антиохийском Патриаршем престоле…

Блаженнейший Патриарх Иоанн принял представителя Русской Православной Церкви3 января 2023 года Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X принял представителя Русской Православной Церкви архимандрита Филиппа в своей резиденции в Дамаске, сообщает сайт Представительства Русской Церкви.

В ходе продолжительной беседы обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества и взаимодействия между Антиохийской Православной Церковью и Представительством Русской Православной Церкви в Дамаске.

Во встрече принял участие викарий Блаженнейшего Патриарха епископ Селевкийский Роман, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Сирии Э.М. Курбанов и первый секретарь посольства Российской Федерации в Сирии Т.А. Боков.

Никаких подробностей состоявшихся переговоров не приводится, однако, судя по тому, как часто представители Русской Православной Церкви общаются с Предстоятелем Антиохийской Церкви, отношения Московского и Антиохийского Патриархатов продолжают активно укрепляться. Во много это стало возможным благодаря вмешательству российских военных в военные действия Сирийской армии против террористов и исламистов на территории Сирии.

Сегодня Россия имеет большое влияние в этой стране, а потому Антиохийскому Патриарху приходится это учитывать. Если бы Сирия оказалась захвачена исламистами, и влияние Москвы оказалось здесь не столь велико, Патриарх Иоанн, скорее всего, пошёл бы по стопам Александрийского Патриарха Федора, предавшего Украинскую Православную Церковь и признавшего украинских раскольников.

Не случайно, только два греческих Предстоятеля пока не признали «ПЦУ» — это Иерусалимский Патриарх Феофил и Антиохийский Патриарх Иоанн. Всё это во многом заслуга российской дипломатии, а не особенная стойкость указанных иерархов в «украинском вопросе». Впрочем, в отношении Иерусалимского Предстоятеля всё может оказаться не столько однозначно, ведь Иерусалимская Церковь — это единственная греческая Церковь, которая отказалась переходить с юлианского на новоюлианский календарь. Само по себе это уже говорит о том, что Иерусалимские Предстоятели способны вести себя крайне независимо от Фанара.

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