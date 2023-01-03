3 января 2023 года Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X принял представителя Русской Православной Церкви архимандрита Филиппа в своей резиденции в Дамаске, сообщает сайт Представительства Русской Церкви.

В ходе продолжительной беседы обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества и взаимодействия между Антиохийской Православной Церковью и Представительством Русской Православной Церкви в Дамаске.

Во встрече принял участие викарий Блаженнейшего Патриарха епископ Селевкийский Роман, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Сирии Э.М. Курбанов и первый секретарь посольства Российской Федерации в Сирии Т.А. Боков.

Никаких подробностей состоявшихся переговоров не приводится, однако, судя по тому, как часто представители Русской Православной Церкви общаются с Предстоятелем Антиохийской Церкви, отношения Московского и Антиохийского Патриархатов продолжают активно укрепляться. Во много это стало возможным благодаря вмешательству российских военных в военные действия Сирийской армии против террористов и исламистов на территории Сирии.

Сегодня Россия имеет большое влияние в этой стране, а потому Антиохийскому Патриарху приходится это учитывать. Если бы Сирия оказалась захвачена исламистами, и влияние Москвы оказалось здесь не столь велико, Патриарх Иоанн, скорее всего, пошёл бы по стопам Александрийского Патриарха Федора, предавшего Украинскую Православную Церковь и признавшего украинских раскольников.

Не случайно, только два греческих Предстоятеля пока не признали «ПЦУ» — это Иерусалимский Патриарх Феофил и Антиохийский Патриарх Иоанн. Всё это во многом заслуга российской дипломатии, а не особенная стойкость указанных иерархов в «украинском вопросе». Впрочем, в отношении Иерусалимского Предстоятеля всё может оказаться не столько однозначно, ведь Иерусалимская Церковь — это единственная греческая Церковь, которая отказалась переходить с юлианского на новоюлианский календарь. Само по себе это уже говорит о том, что Иерусалимские Предстоятели способны вести себя крайне независимо от Фанара.

Русская линия